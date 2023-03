Mitä tapahtui Olli Jokisen Jukureille? Petteri Sihvoselta kova näkemys sensaatioseuran romahduksesta

– JYP sai pienen synninpäästön sillä, kun he kiusasivat muita ihan loppuun asti. Silti: JYP on kaikista suurin pettymys. Mistä tämä on peräisin? Jos peliä ja jäykkää alisuorittamista katsoo, niin vaikuttaa siltä, että Jukka Rautakorven ja Ville Niemisen valmennusote oli liian kova ja vanhanaikainen. Toinen asia on se, että Rautakorpi ei ollut viimeisimmällä Meidän pelin tulkinnan tasolla niin kuin esimerkiksi Pelicansin Tommi Niemelä ja KalPan Tommi Miettinen olivat. Homma jäi kiinni pelivalmentamisesta ja liian rautaisesta peliotteesta. Vaikutti myös siltä, että Rautakorpi ei ottanut tuota hirveästi omaan piikkiinsä. Hänen suhtautumisensa lopputulemaan oli kuin vanhaa tihonovilaista ajattelutapaa, että valmennus on oikeassa ja kyse on siitä, että saadaanko oikeat pelaajat mukaan prosessiin. Tuosta metodista aika alkaa olla ohitse. Toki, täytyy vielä ensi kausi katsoa, mutta huonolta näyttää JYPin kannalta, MTV Urheilun jääkiekkoanalyytikko Petteri Sihvonen toteaa.