Seattle Kraken otti kauden yhdeksännen voiton, kun se haki Anaheimista pisteet lukemin 3–1. Kaapo Kakko syötti Krakenin maaleista kaksi ja Eeli Tolvanen yhden.
Läntisessä konferenssissa neljäntenä olevan Anaheimin ainoasta osumasta vastasi Mikael Granlund, joka ohjasi toisen erän loppupuolella Jacob Trouban laukauksen tarkasti verkkoon.
Tehokkaaksi äitynyt Granlund osui näin siis jo neljännessä ottelussaan peräkkäin. Lukema sivuaa Granlundin uran pisintä maaliputkea.
Maali oli kauden seitsemäs suomalaiselle, joka on tehnyt 19 ottelussa kaikkiaan 15 pistettä.
Ducks syyti Seattle-vahti Philipp Grubaueriin 38 laukausta, joka takasi yhdessä Jordan Eberlen kahden maalin kanssa lännessä 11. olevalle Krakenille kauden yhdeksännen voiton.