



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota





Nuorten Leijonien tavoite on MM-kulta, linjaavat pelaajat ja valmentaja | MTV Uutiset





Suomi himoitsee MM-kultaa – tässä suurin kehityskohde: "Se on iso juttu" Suomi hakee MM-kultaa. 2025 Getty Images Julkaistu 40 minuuttia sitten Jere Hultin jere.hultin@mtv.fi J_Hultin Nuoret Leijonat tavoittelee tapaninpäivänä alkavissa MM-kisoissa maailmanmestaruutta. Lue myös: Paljastus Nuorten Leijonien MM-valinnoista – tässä todennäköinen kisajoukkue Suomi pyrkii nostamaan alkavissa kisoissa pykälää, sillä se sijoittui vuosi sitten MM-hopealle, kun Yhdysvallat nousi finaalissa 1–3-tappiolta maailmanmestariksi jatkoajalla. Nyt mitalin kirkastaminen on joukkueen kapteenin Aron Kiviharjun mukaan ainoa tavoite. – Mun mielestä on aika sanomattakin selvää, että maailmanmestaruus on se, mihin tällä ryhmällä on hyvin realistinen potentiaali, Kiviharju linjaa medialle etäyhteydellä. Nuoret Leijonat leireilee tällä hetkellä Yhdysvaltain Duluthissa. Kiviharjun mukaan väkevä jatkumo on joukkueen selkeä vahvuus. – Suurimpana on se, että tosi monta pelaajaa tulee takaisin viime vuoden kisoista. Pystymme hyödyntämään niitä kokemuksia, miten lähelle viime vuonna päästiin. Se pitää muistaa, että viime vuosi on täysin eri kuin tämä, mutta kuitenkin ne kokemukset ovat erittäin arvokkaita, Kiviharju sanoo. Myös viime kisoissa kapteenin roolissa toiminut HIFK-puolustaja sanoo joukkueen omaksuneen sovitut arvot hyvin.

– Ensimmäisenä on sana "nauti" ja toisena "all in". Henkilökohtaisella kuin monella muullakin tasolla. Nopea viikko ja ainutlaatuinen mahdollisuus. Pitää nauttia ja lyödä ihan kaikki likoon, hän avaa pukukopissa välittämäänsä viestiä.

Pelillisestä kehityksestä on siitäkin selkeä näkemys. Suomi etsii ratkaisupaikoissa klassista ehjää kuusikymppistä.

– Pelillisesti jenkkejä vastaan pystyttiin pelaamaan (viime vuonna) finaalissa hyvä puolituntinen. Se, että saataisiin se jatkumo pitkäkestoisemmaksi. Pystyttäisiin pelaamaan parempi kuusikymppinen ja olemaan lähempänä sitä voittoa. Se on sellainen iso juttu, Kiviharju jatkaa.

WHL:ssä 42 pistettä 27 peliin iskenyt Julius Miettinen on Kiviharjun kanssa samaa mieltä. Suomella on kaikki mahdollisuudet kirkkaimpaan.

– Kultahan se potentiaali on. Tällä ryhmällä pitäisi sinne asti mennä. On hampaankolossa varmasti, Miettinen painottaa.

Miettinen pitää sitoutunutta joukkuepeliä remmin vahvuutena.

– Pelaamme tosi hyvin kimpassa ja puolustamme tiiviisti. Sillä mennään pitkälle. Siihen kaikki yksilötaidot päälle.

– Ei pidä lähteä peruuttelemaan johtoasemassa. Uskalletaan pelata rohkeasti, hän lisää kehityskohdista.

Mikkola allekirjoittaa kultatavoitteen

Kolmansissa alle 20-vuotiaiden MM-kisoissaan päävalmentajana toimiva Lauri Mikkola toteaa Duluthin MM-leirityksen sujuneen hyvin. Joukkueessa on useita pelaajia, jotka kantavat suurta roolia seurajoukkueessaan. Leirityksen alussa olikin syytä ottaa pientä happea.

– Vähän oli kropat sekaisin. Otettiin kaksi ensimmäistä päivää iisimmin. Sitten ollaan päästy hyvin arkeen kiinni ja päästy tekemään haluttuja harjoitteita. Joukkueen yhteisolo on tässä lujittunut. Kaikki on kunnossa, ei ole valittamista, Mikkola avaa.

Nuoret Leijonat on Mikkolan kaksissa ensimmäisissä kisoissa edennyt mitalipeleihin. Kaksi vuotta sitten tuloksena oli nelossija, joka ratkesi Suomen kannalta noloon sulamiseen Tshekkiä vastaan. Vuosi sitten MM-kulta oli niin lähellä kuin mahdollista.

– Edelliset turnaukset ovat antaneet hyvää oppia, että mitä kaikkea täällä mahdollisesti tulee eteen, niin hyvässä kuin huonossa. Kyllähän se on opettanut, että mitä enemmän pystyt käymään asioita ennakkoon läpi, niin kun kohtaat niitä turnauksessa, niin niihin on helpompi suhtautua. Se on varmasti suurin oppi, Mikkola pohtii.

Pelaajat puhuvat MM-kullasta. Onko se myös valmennusjohdon asettama tavoite?

– Kyllä se meidän tavoite on. Se on täysin realismia meille. Tavallaan siitä puhuminen koko ajan ei ole se juttu. Meillä on paljon päiviä yhdessä elettävänä. Eletään tässä ja nyt. Jos se päivä tulee, että siitä päästään pelaamaan, niin sitten ollaan valmiita siihen, Mikkola päättää.

Suomi avaa MM-kisat tapaninpäivän iltana Tanskaa vastaan. Joukkue on todennäköisesti sama, joka tällä haavaa leireilee Yhdysvalloissa. Virallinen julkistus tapahtuu jouluaattona.

Jere Hultin MTV Uutiset Jere Hultin työskentelee MTV Uutisissa urheilutoimittajana. Hultinin erityisosaaminen kohdistuu jääkiekkoon, mutta hän seuraa urheilun kenttiä laajalla skaalalla. Voit olla juttuvinkkien tiimoilta yhteydessä sähköpostitse jere.hultin@mtv.fi