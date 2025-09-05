Näyttelijä Elsi Sloanilta näyttävä hallituksenvastainen mielenilmaus suorassa lähetyksessä

Näyttelijä Elsi Sloan ilmaisi tyytymättömyytensä audiovisuaalisen alan leikkauksiin Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Näyttelijä-muusikko Elsi Sloan, 25, vieraili 5. syyskuuta Viiden jälkeen -ohjelmassa. Yhdessä vaiheessa haastattelua hän nosti jalkansa nojatuolille, mikä kiinnitti huomion hänen polviinsa, joissa luki toisessa ”Av-alan leikkaukset” ja toisessa ”ovat vittuilua”.

– Ne (av-alan leikkaukset) ovat minusta vittuilua, koska miljardin kokoisista uusista leikkauksista, mitä hallitus kaavaili, seitsemän miljoonaa on kärpäsenpaska. He tietävät hallituksessa, että seitsemän miljoonaa on kuolinisku elokuva- ja tv-alalle, Sloan sanoi Viiden jälkeen -ohjelmassa 5. syyyskuuta.

– Ilman niitä rahoja, mitä Suomen elokuvasäätiöllä on ja millä he tukevat suomalaista elokuvantuotantoa, ei tehdä esimerkiksi monimuotoista elokuvaa ollenkaan. En usko, että minua palkataan heterotyttöystäväksi hirveän montaa kertaa. Minusta olisi ihana päästä tekemään kamerahommia, Sloan jatkoi ja kohautti olkiaan.

Sloanin lippiksessä oli myös teksti ”Hallitus alas”.

Sloan on näytellyt muun muassa vuoden 2022 elokuvissa Outo kesä ja Sydänpeto.

Haastattelun voit katsoa kokonaisuudessaan alta.

16:43 Näyttelijä Elsi Sloan tekee myös musiikkia.