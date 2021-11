Mika Häkkiseltä näkemys F1-kohutilanteesta – legendalta napakka ohje Max Verstappenille

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

– (Red Bullin) Sergio Perez teki hienoa työtä puolustautuessaan Lewisia vastaan, mutta oli selvää, että taistelusta Maxia vastaan tulisi erilainen. Max on uransa huipulla. Hän johtaa mestaruussarjaa ja on päättänyt pitää Lewisin takanaan. Kierroksen 48 tapahtumat mutkassa neljä olivat esimerkki siitä, miten kovaa Max on valmis painostamaan, Häkkinen kirjoittaa.