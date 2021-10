Mika Häkkinen povaa yllätyksiä F1-kauden loppuun – otti kantaa tulikuuman mestaruustaiston uuteen käänteeseen

– Jos Max olisi painanut liian kovaa toisen varikkopysähdyksensä jälkeen, Lewis olisi saavuttanut hänet ongelmitta kisan loppuvaiheilla. Max on kypsynyt kuljettajana ja hän sääteli vauhtiaan täydellisellä tavalla. Se ei ole mitenkään helppoa, koska kuljettaja tietää, että toinen kaveri saavuttaa häntä koko ajan. Renkaiden säästäminen oli kuitenkin kriittisessä asemassa, Häkkinen pohti Unibetin kolumnissaan.

– Maxilla on nyt 12 pisteen johto, kun viisi kisaa on jäljellä. Mikä tärkeintä, yksikin keskeytys kolarin tai teknisen vian takia voi kääntää mestaruustaiston suuntaan tai toiseen. Tämä on kaikkea muuta kuin ohi. Tallit tietävät sen ja kuljettajat tietävät sen, Häkkinen totesi, viitaten mestaruustaistoon.