Mercedeksen prosessissa on jokin pahasti pielessä – Valtteri Bottas valaisee moottoriongelmien taustoja: "Teoriassa kaiken pitäisi olla ok"

Kun kaudesta on ajamatta viisi osakilpailua ja erot MM-sarjan kärjessä ovat 12 ja 23 pistettä, selvää on, että Mercedes tarvitsee Bottaksen mukaan kärkikahinoihin. Varaa toistuviin lähtöruuturangaistuksiin ei yksinkertaisesti ole

– Pidetään sormet ristissä, että pääsen kauden loppuun saakka ilman uusia rangaistuksia, sillä mestaruustaistelu on tiukka ja jos menettää viisikin sijaa, se vaarantaa koko kilpailun, Bottas sanoi Motorsport Weekin mukaan.

Se, että Mercedeksellä on voimanlähteissään näin suuria ongelmia – myös asiakastallit ovat joutuneet vaihtamaan viimeisimmissä osakilpailuissa uusia osia – on vuonna 2014 alkaneen hybridiaikakauden puitteissa täysin poikkeuksellista. Mercedeksen voimanlähde on ollut pian kahdeksan vuoden sarjan tehokkain ja luotettavin.