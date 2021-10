Maailmanmestari yllättyi Lewis Hamiltonin lausunnoista Yhdysvaltain F1-kisan aikana: "Miksi ihmeessä?"

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Hamilton taipui sunnuntaina ajetun kilpailun voittotaistelussa kovimmalle kilpakumppanilleen Max Verstappenille , mutta onnistui nappaamaan nimiinsä kisan nopeimman kierrosajan, joten Verstappenin johto MM-sarjassa on nyt 12 pistettä, kun viisi osakilpailua on ajamatta.

– Joissain hänen radioviesteissään on mukana pientä pelaamisen makua. Yllätyin, kun Lewis sanoi, ettei hän pysty pitämään vauhtiaan yllä, Hill sanoi Racingnews365 -sivuston mukaan F1 Nation -podcastin tuoreessa jaksossa.

– Ajattelin vain, että miksi ihmeessä hän luovuttaa pelin. Sen jälkeen Max sanoi huomaavansa, että Lewisin renkaiden pito heikkeni ja Red Bull otti hänet sisään. He olivat selkeästi Mercedestä ovelampia.

– Verstappen palasi varikkokäyntien jälkeen kärkipaikalle, jonka hän oli menettänyt. Sitten he kontrolloivat erittäin tiukkaa kilpailua. Se oli jännittävää alusta loppuun.

– Kyse on siitä, kummalle heistä sattuu keskeytys tai jotain vastaavaa. Vai tuleeko tästä sellainen kausi, että Lewisin on vain kurottava takamatka umpeen? Kauden viimeisissä kisoissa Lewisin on alettava taas voittaa. Voitot ovat Maxille 8–5.