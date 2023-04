Mika Aaltola MTV Uutisille: Bidenin vierailua Suomeen lienee valmisteltu jo pidempään – "Suomi nähdään tärkeänä Washingtonista"

Julkisuuteen tihkuneet tiedot Joe Bidenin mahdollisesta Suomen-vierailusta eivät varsinaisesti yllätä Mika Aaltolaa. Hänen mielestään Yhdysvaltain presidentin vierailu Suomessa on vain ajan kysymys nyt, kun Suomesta on tullut Naton jäsen.

– Tavallaan se on oletusarvoista, että se lähikuukausina tapahtuu, Aaltola sanoo.

– Usein, kun näistä julkisuuteen vuotaa tai kerrotaan, niin silloin se harkinta on pidemmällä kuin pelkästään yhdessä ideassa. Eli kyllä sitä valmistelutyötä on tehty.

– Se, että ainoa globaali suurvalta näkee tarpeelliseksi käydä Suomessa, kertoo siitä, että Suomi tässä tilanteessa Venäjän rajanaapurina ja Nato-jäsenyyden saavutettuaan nähdään tärkeänä Washingtonista. Suomi on geostrategisesti hyvin tärkeässä paikassa kartalla. Kuolan niemimaalta Pietarin portille, sieltä Suomenlahden kapeikkoon ja Ahvenanmaalle – kaikki tämä on Washingtonin näkökulmasta hyvinkin painoarvoista.

– Selkeästi Suomen liittyminen Natoon on Bidenin mielestä hyvin tärkeä etappi. Se on yksi Bidenin kauden suurimmista ulkopoliittisista saavutuksista. Kuka tahansa Yhdysvaltain presidentti, ehkä Trumpia lukuun ottamatta, olisi hyvin iloinen siitä, että Natoa on saatu laajennettua. Siinä jää nimi historiankirjoihin, että kenen kaudella se tapahtui, Aaltola sanoo.