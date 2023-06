Povaako Blinkenin Suomen-vierailu Bidenin tuloa? Tutkija: "Tyypillistä, sitä on nähty muidenkin maiden kohdalla"

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Henri Vanhasen mukaan on sinänsä tyypillistä, että ulkoministeri vierailee ensin kohdemaassa ja siten pohjustaa tulevaa presidentin vierailua.

Tässä tapauksessa on kyse perjantaisesta Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinkenin Suomen vierailusta ja mediassa esiintyneistä povauksista siitä, että presidentti Joe Biden mahdollisesti vierailisi Suomessa heinäkuussa Vilnassa järjestettävän Nato-huippukokouksen yhteydessä.

– Sinänsä tyypillistä. Sitä on nähty myös muidenkin maiden kohdalla. Yleensä ulkoministeri on käynyt keskustelemassa ja pohjustamassa, ja lopulta presidentit tapaavat.

Vanhasen mukaan Blinkenin vierailu ei eroa totutusta protokollasta, mutta painottaa kuitenkin sitä, että mahdollinen Bidenin vierailu on vasta "suunnitelmissa".

Vanhanen mainitsee Blinkenin vierailusta vielä yhden asian. Vierailu on muutoinkin merkittävä siinä mielessä, että se on ensimmäinen Yhdysvaltain ulkoministerin vierailu Suomeen sen jälkeen, kun Suomi liittyi Natoon.

NBC: Valkoinen talo käynyt keskusteluja vierailusta kuukausia

NBC:n mukaan Valkoinen talo on käynyt keskusteluja vierailusta useita kuukausia, mutta lopullista päätöstä ei ole vielä tehty. Erään hallintovirkamiehen mukaan Suomen-vierailu ei olisi kahdenkeskinen tapaaminen, vaan usean Pohjoismaan välinen kohtaaminen.

Samoilla kannoilla on myös Ulkopoliittisen instituutin Vanhanen.

Kaikki muut Pohjoismaat: Islanti, Tanska, Norja ja Suomi kuuluvat Natoon. Ruotsi on siis ainut Pohjoismaa, joka ei vielä ole Natossa.

Virkamiesten mukaan Suomen vierailu olisi erityisesti mahdollisuus korostaa Bidenin hehkuttamaa saavutusta pitää Nato yhtenäisenä ja saada Suomi sen jäseneksi. Biden on usein sanonut, että Venäjän presidentti Vladimir Putin odotti näkevänsä Naton suomettumisen, mutta sen sijaan vastassa olikin Suomen natoistuminen.

UPIn Aaltola komppaa

Aaltola nimittäin uskoo, että Bidenin huhuttua vierailua Suomeen on valmisteltu jo pidempään. Toteutuessaan se olisi vahva viesti siitä, kuinka tärkeänä Suomi nähdään Washingtonista käsin.

– Tavallaan se on oletusarvoista, että se lähikuukausina tapahtuu. Usein, kun näistä julkisuuteen vuotaa tai kerrotaan, niin silloin se harkinta on pidemmällä kuin pelkästään yhdessä ideassa. Eli kyllä sitä valmistelutyötä on tehty., Aaltola sanoo.