Koripallon NBA:ssa Lauri Markkanen oli sivussa sairastumisen vuoksi, kun Utah Jazz isännöi Oklahoma City Thunderia maanantain vastaisena yönä Suomen aikaa.
Jazz kertoo suomalaistähtensä tilanteesta viestipalvelu X:ssä.
Oklahoma City Thunder löi Utahin tylysti 131–101.
Tuomas Iisalon valmentama Memphis Grizzlies puolestaan otti kotiparketillaan voiton Portland Trail Blazersista pistein 119–96.
Ottelun pistekuningas oli Memphisin Santi Aldama, joka upotti yhteensä 22 pistettä. Hän kauhoi lisäksi seitsemän levypalloa, joista kuusi puolustuspäässä, sekä antoi yhden korisyötön.
Portlandin pistekärki oli Jerami Grant 21 pisteellään.