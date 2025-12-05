Koripallon NBA:ssa Utah Jazzin suomalaistähti Lauri Markkanen paukutti 30 pistettä, kun joukkue otti 123–110-vierasvoiton Brooklyn Netsistä.

Toisessa erässä Brooklyn johti ottelua parhaimmillaan 15 pisteellä, ja Jazz kiri kotijoukkueen ohi vasta viimeisellä neljänneksellä.



Ottelun kovimman pistepotin napannut Markkanen kauhoi yhteensä kahdeksan levypalloa, joista kuusi puolustuspäässä. Lisäksi hänelle kirjattiin yksi korisyöttö.



Markkasen vapaaheitoista sisään menivät kaikki kuusi, mutta kolmen pisteen heittoyrityksistä vain kaksi viidestä upposi.



Netsin pistenikkari oli Noah Clowney 29 pisteellä. Utahin Keyonte George ylsi vastaaviin lukemiin.



George ylsi ainoana pelaajana niin sanottuun tupla-tuplaan, sillä hän nappasi kaksinumeroisen pistesaldonsa lisäksi kymmenen levypalloa. Markkasen tavoin George pussitti jokaisen vapaaheitoistaan, kaikkiaan yhdeksän kappaletta.



Utah on kerännyt kauden 21 ottelustaan kahdeksan voittoa ja 13 tappiota. Joukkue on länsilohkossa sijalla 11.



Jazz pelaa seuraavankin ottelunsa New Yorkissa kohtaamalla Knicksin Suomen aikaa lauantain vastaisena yönä.