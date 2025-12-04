NBA-koripalloilija Tyler Herroa sattui kuuluisaan arkaan paikkaan.
Miami Heatin Tyler Herro oli astellut vapaaheittoviivalle NBA-ottelussa Dallas Mavericksia vastaan. 25-vuotias yhdysvaltalaispelaaja teki heittoliikettä, kun erotuomari Jenna Reneau syötti pallon hänelle.
Mies ei ollut pelivälineen vastaanottamiseen valmis. Pallo napsahti pompun jälkeen "sinne" – intiimialueelle.
Herro kyyristyi. Reneau lähti astelemaan häntä kohti ja teki kädellään pahoittelevan eleen.
Suurta kipua heitto ei vaikuttanut aiheuttavan. Herro painoi pian kätensä kasvojensa tielle tilanteelle nauraen.
Herro teki ottelussa 20 pistettä, mikä oli Heatin joukkueesta kolmanneksi eniten. Mavericks voitti 118–108.
Herro valittiin viime kaudella NBA:n tähdistöotteluun.