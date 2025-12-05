Koripallon NBA-supertähti LeBron James jäi ensimmäistä kertaa 1 297 otteluun alle kymmenen pisteen saldoon.
James tarjoili ratkaisevan syötön, kun Los Angeles Lakers haki 123–120-vierasvoiton Toronto Raptorsille.
11 syöttöä ottelussa antanut James pussitti itse vain kahdeksan pistettä. Hän heitti ottelussa ohi kaikki viisi kolmen pisteen yritystään. 17 pelitilanneheitosta upposi vain neljä.
Tämä katkaisi hänen tammikuusta 2007 jatkuneen vähintään kymmenen pisteen otteluiden putkensa, joka kattoi peräti 1 297 ottelua.