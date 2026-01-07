Tuomas Iisalon valmentama Memphis Grizzlies riemastutti kotiyleisöään voitolla NBA-koripalloliigan kärkijoukkueisiin lukeutuvasta San Antonio Spursista.
Koko liigan kolmanneksi parhaalla voittoprosentilla pelaava Spurs sai otteluun takaisin supertähtensä Victor Wembanyaman, joka oli huilannut kaksi edellistä ottelua. Ranskalaisjätti pussittikin 30 pistettä vain 21 minuutissa.
Ottelun ykkössankariksi nousi kuitenkin Memphisin Cam Spencer, joka teki yhteensä 21 pistettä, mukaan lukien viisi pistettä ottelun loppuhetkillä Grizzliesin noustessa 106–105-voittoon.
Voitto katkaisi Memphisin neljän ottelun tappioputken. Joukkue on liigan läntisessä konferenssissa 10. sijalla.