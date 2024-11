Miesjärjestyksenvalvojat riisuttivat naiset alasti risteilylaivalla

Tallink Siljan M/S Baltic Princess -risteilijän säilytystiloihin tehtiin vuonna 2022 tarkastus oikeusasiamiehen määräyksestä. Tarkastuksella havaittiin, että kahdessa tapauksessa miespuoliset järjestyksenvalvojat olivat riisuttaneet säilöönotetut naiset alasti. Riisuttaminen oli johtunut naisten itsetuhoisesta käytöksestä, johon he olivat käyttäneet vaatteitaan.

Laivayhtiön vastuu

– Laivalla ei ole ollut naispuolisia järjestyksenvalvojia, ja aluksen puutteellinen varustelu tällaisiin tilanteisiin on asettanut omat rajoituksensa käytettävissä oleville menettelytavoille.

Oikeusasiamiehen mukaan on viime kädessä laivayhtiön vastuulla huolehtia, että erilaisiin poikkeus- ja vaaratilanteisiin on varauduttu mahdollisimman hyvin. Yhtiön vastuulla on myös se, ettei käytettävissä ollut naispuolisia järjestyksenvalvojia.