Voisiko ruotsinlaivalla tapahtua "immoset"? Näin matkustaja jää rannalle ruikuttamaan

Voiko risteilymatkustajan reissu katketa jo terminaaliin? Entä millaisessa tilanteessa vieras "pääsee" yöpymään laivan putkaan? MTV Uutiset kysyi laivayhtiöiltä.

Jokainen laivalla Tallinnassa tai ruotsinristeilyllä käynyt on nähnyt omin silmin, että yksi jos toinenkin kanssamatkustaja on naukkaillut miestä väkevämpää.

Osa matkustajista on nauttinut ilolientä jo ennen satamaa, minkä näkee ja kuulee terminaalissa ennen laivaan nousua.

Perussuomalaisten kansanedustajan Tomi Immosen lento sinivalkoisin siivin Thaimaahan päättyi jo kotimaan kamaralle vahvan humalatilan vuoksi. Finnairin mukaan yleisiä syitä joutua poistamaan henkilö koneesta ovat häiriökäytös, humala tai se, ettei matkustaja noudata henkilökunnan ohjeita. Yhtiön mukaan kyse on turvallisuudesta, sillä esimerkiksi evakuointitilanteessa matkustajien on oltava toimintakykyisiä.

Mutta kuinka kovassa kekkulissa täytyy olla, että ruotsinlaivan portit eivät enää aukea?

Viking Lineltä ja TallinkSiljalta saatujen vastausten perusteella merellä pätevät samat lainalaisuudet kuin ilmassa. Häiriötä ja vaaraa ei saa aiheuttaa, järjestyssääntöjä ja käskyjä on noudatettava.

Mutta miten korkea on kynnys jättää matkustaja "rannalle ruikuttamaan" päihtymyksen vuoksi?

– Kaikki on tilannekohtaista, mutta jos matkustaja on selkeästi häiriöksi ja vaaraksi muille matkustajille, kynnys on suhteellisen pieni, TallinkSiljan viestintäjohtaja Marika Nöjd tiivistää.

– Matkustajien odotetaan olevan sellaisessa tilassa, että he voivat noudattaa turvallisuusohjeita eivätkä ole vaaraksi itselleen tai muille. Jos joku on voimakkaasti humalassa, häneltä voidaan evätä pääsy laivaan, Viking Linen tiedotusjohtaja Johanna Boijer-Svahnström vastaa.

Marika Nöjd kertoo, että matkustaja voidaan käännyttää siinä vaiheessa, kun henkilökunta huomaa tilanteen.

– Yleensä viimeistään lähtöportilla järjestyksenvalvojien toimesta. Toki matkustaja voi ehtiä laivaan asti, josta hänet voidaan poistaa ennen lähtöä.

Rähinäviinaa merellä?

Merimatkan jo alettua, liiallisen iloliemen tulistuttama matkustaja voi löytää itsensä eristettynä hyttiinsä tai jopa laivan putkasta.

Laivan järjestyksenvalvojat voivat pidättää ja pitää säilössä päihtyneen ja järjestyshäiriötä aiheuttavan matkustajan. Ennen voimakkaampia toimia annetaan yleensä kuitenkin mahdollisuus rauhoittua.

Matkustaja saatetaan myös esimerkiksi määrätä poistumaan ravintolasta.

– Häiritseville matkustajille annetaan ensin huomautus, että on noudatettava laivayhtiön järjestyssääntöjä.

– Jos käytös jatkuu, heidät voidaan määrätä hyttiin, jotta heidät eristetään muista matkustajista, tai vakavammissa tapauksissa heidät voidaan ottaa säilöön putkaan, Viking Linen Johanna Boijer-Svahnström toteaa

Tarvittaessa matka jatkuu seuraavassa satamassa poliisin huomaan.

Millainen on putkaristeily?

Viking Linen mukaan putkaan joutuvien matkustajien määrä vaihtelee reitin ja aluksen mukaan, mutta on suhteellisen harvinaista.

– Keskimäärin kaikilla aluksilla otetaan noin 4 henkilöä kuukaudessa säilöön. Oikeudenmukaisen kuvan antamiseksi on mainittava, että laivoillamme on noin viisi miljoonaa matkustajaa vuodessa, Boijer-Svahnström vastaa.

TallinkSiljan Marika Nöjdin mukaan varustamo ei kerro tarkkoja tietoja putkaan otettujen määristä.

– Yleensä ei oteta ketään säilöön, joskus harvoin voidaan joutua ottamaan risteilyn aikana useampi henkilö säilöön, Nöjd kertoo.

Putkareissu ei välttämättä tarkoita matkan katkeamista, mikäli matkustaja rauhoittuu tai pää on selvinnyt tarpeeksi.

– Jos tilanne ja henkilö on rauhoittunut, pääsee hän jatkamaan matkaansa normaaliin tapaan.

– Jos taas matkustaja on edelleen vaaraksi itselleen tai muille, voidaan hänet luovuttaa poliisille seuraavassa satamassa, Marika Nöjd toteaa.

Viking Linelta kerrotaan käytännön olevan samanlainen.

Selviääkö humalainen pelastuslautalle?

Risteilyt tunnetaan vapautuneesta alkoholinkäytöstä, vaikka meno ei nykyisin olekaan yhtä kosteaa kuin takavuosina. Alkoholilla läträämisellä voi olla kuitenkin vakavia seurauksia, jos merellä sattuu hätä.

Kuinka suuri riskitekijä matkustajien päihtymys on mahdollisessa evakuointitilanteessa?

– Toivomme kaikkien matkustajien pystyvän noudattamaan henkilökunnan ohjeita matkan aikana, TallinkSiljan Nöjd sanoo.

Viking Line myöntää suoraa, että humalassa olevat matkustajat voivat olla riski evakuoinnissa.

– Heillä voi olla vaikeuksia noudattaa ohjeita ja liikkua nopeasti ja turvallisesti.

