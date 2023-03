Yllätystarkastus paljasti nipun puutteita Turun poliisivankilasta – nämä karut putkahuoneet suljettiin visiitin jälkeen

Putkalain mukaan säilytystiloissa on oltava hälytyslaite, jolla vapautensa menettänyt saa halutessaan välittömän yhteyden henkilökuntaan. Vaatimus on ehdoton.

Uusissa invaselleissä puutteita

Turun poliisivankilassa on 30 putkaa, joista kaksi on invasellejä. Putkissa ja yleisissä tiloissa on kameravalvonta.