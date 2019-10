Punavuoren kaksoismurhan uhrien kaveri kertoo HS:lle tietävänsä, ketkä ovat syyllisiä – autosta vuonna 1992 kuolleena löytyneiden miesten tapaus on yhä selvittämättä

Keskusrikospoliisi tutki tapausta murhina – ja tutkii yhä, koska rikos on edelleen selvittämättä eikä murha vanhene koskaan.

Teosta syytettiin alun perin erästä aiemmin aliupseerina työskennellyttä miestä, mutta oikeus hylkäsi syytteet näytön heikkouden vuoksi. Sittemmin syytteistä vapautettu mies on kuollut.

Punavuoren murhajutun esitutkintapöytäkirjan perusteella kyseinen mies on viimeinen tiedetty henkilö, joka näki kaksikon ennen kuolemaa, HS kertoo.

– Tää meidän lähiympäristö siinä. Sanotaan, että sinä yönä tiesi kaikki, ketkä pitikin, että näin on tapahtunut, "Kauko" sanoo HS:lle.

Helsingin Sanomat toteaa, että mieheen on syytä suhtautua kriittisesti, mutta moni hänen kertomistaan asioista vaikuttaa uskottavalta. Osa miehen kertomista tiedoista on myös yhteneviä muiden lähteiden kertoman kanssa ja mies on kertonut myös itselleen epäedullisista asioista.