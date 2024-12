Hovioikeus: Isoisän ampuminen lastenlasten nähden Kokkolassa ei ollut murha

Vaasan hovioikeus hylkäsi murhasyytteen jutussa, jossa mies ammuttiin lapsenlapsiensa edessä Kokkolassa huhtikuussa 2023. Hovioikeus katsoi, että teko oli tappo.

Ampuja oli lähtenyt tekopäivänä toisen miehen kanssa ajamaan Alavieskasta Kokkolaan tarkoituksenaan säikäyttää häntä häiriköinyt mies. Kaksikko saapui "häirikön" asuinalueelle, ja kerrostalon pihalla oli uhri ja muita ihmisiä. Ampuja kertoi luulleensa uhria häntä häiriköineeksi mieheksi ja ampui autosta revolverillaan kahdesti.

Ensimmäinen laukauksista osui uhria päähän, ja tämä kuoli tapahtumapaikalle. Paikalla olivat ampumisen aikaan myös toinen sivullinen mies sekä uhrin tuolloin 10- ja 12-vuotiaat lapsenlapset.

Hovioikeus: Pelottelutarkoitus mahdollinen

Pohjanmaan käräjäoikeus oli aiemmin tuominnut ampujan kahteen kertaan murhasta. Juttu käsiteltiin käräjillä kahdesti, koska ensimmäisellä kerralla oikeuden lautamies nukahteli käsittelyssä. Autoa ajanut mies oli tuomittu avunannosta murhaan.

Hovioikeuden mukaan murhan tunnusmerkistö ei kuitenkaan täyttynyt tapauksessa. Hovioikeuden mukaan asiassa ei voitu riittävällä varmuudella sulkea pois ampujan esittämää vaihtoehtoista tapahtumakulkua, jonka mukaan hänen tarkoituksenaan oli vain pelotella eikä osua kehenkään.

– Tähän nähden ei voida katsoa, että teko olisi tehty vakaasti harkiten, vaikka sitä ovat edeltäneet pitkä ajomatka, aikaisemmin esitetyt uhkaukset ja ladatulla ampuma-aseella varustautuminen. Näin ollen tappoa ei voida katsoa tehdyn vakaasti harkiten eikä teko siten täytä murhan edellyttämää ankaroittamisperustetta, hovioikeus kirjoitti ratkaisussaan.

Kuskille tuomio avunannosta

Hovioikeuden mukaan miehen täytyi kuitenkin pitää toisen henkilön kuolemaa tekonsa varsin todennäköisenä seurauksena.

– Vaikka (ampuja) olisi yrittänyt suunnata ensimmäisen laukauksensa rykelmässä seisseiden henkilöiden yläpuolelle, hän ei ole voinut ampuessaan lähteä siitä, ettei laukauksen osuminen hengenvaarallisesti olisi ollut mahdollista. Päinvastoin hänen on täytynyt ampuessaan laukauksen vallinneissa olosuhteissa kahden havaitsemansa henkilön suuntaan pitää varsin todennäköisenä sitä, että laukaus osuu kuolettavasti jompaan kumpaan näistä henkilöistä. Sattumanvaraista on se, kumpaan henkilöön luoti on tosiasiassa osunut.

Hovioikeus katsoi, että Kyösti Valdemar Långström, 43, syyllistyi muun muassa tappoon ja vaaran aiheuttamiseen. Oikeus tuomitsi hänet 11:n ja puolen vuoden vankeuteen. Autoa ajanut Pasi Petteri Pakkasvirta, 48, tuomittiin viiden ja puolen vuoden vankeuteen avunannosta Långströmin tekoihin.