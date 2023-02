Lauri Markkanen sai tietää erityisasemastaan NBA:n tulikuumilla siirtomarkkinoilla: "Hyvä kuulla"

Utah Jazzin tilanne nyt kiihtyvillä NBA:n siirtomarkkinoilla on herkullinen. Seura on varmistanut jo valtavan määrän varausvuoroja tuleville vuosille, kun se kauppasi viime kauden ykköstähtensä Rudy Gobert’n ja Donovan Mitchellin muihin seuroihin kaupoissa, joissa liikkui tähtien ja varausvuorojen lisäksi Lauri Markkasen ja tulokassentteri Walker Kesslerin kaltaisia pelaajia toiseen suuntaan.

Ensi kesän NBA-varaustilaisuudessa Utahilla on näillä näkymin kolme eri varausvuoroa.

Tähdistä tyhjennetty ja jälleenrakennuksen aloittanut Utah on pelannut Markkasen johdolla läpi kauden yli odotusten ja keikkuu tällä hetkellä pudotuspeliviivan tuntumassa. Torstain siirtotakarajan umpeuduttua luultavasti kirkastuu, mihin suuntaan joukkue menee loppukaudella.

Pudotuspelit tietysti kiinnostavat seuraa, mutta pidemmän tähtäimen tavoitteena on kamppailla NBA:n mestaruudesta, mitä ensi kesän korkea varausvuoro saattaisi palvella paremmin. Sellaisen saamiseen vaaditaan mahdollisimman heikkoa sijoitusta tämän kauden runkosarjassa.

– Fanit rakastavat joukkuettamme ja ovat hypänneet täysillä sen taakse, ja me nautimme siitä puolesta. Emme yritä rikkoa sitä tai välttämättä voittaa myöskään mestaruutta tällä kaudella. Yritämme tehdä asioita, jotka auttavat meitä pitkällä aikavälillä. Emme etsi mitään lyhyen aikavälin parannuksia, jotta voisimme nousta kymmenenneltä sijalta seitsemänneksi, jos se ei auta meitä pitkässä juoksussa, Ainge kertoo ESPN:lle .

Aingen viestin voi kertoa lyhyemminkin: lähes kaikki Utah Jazzin pelaajat ovat tällä hetkellä kaupan, kun joukkueen rakennus on vielä kesken. Mediatietojen mukaan Jazz on ollut yhteydessä käytännössä kaikkien seurojen kanssa ennen torstain siirtotakarajan kynnystä.

ESPN:n ja aiemmin Marc Steinin uutisoimien tietojen mukaan Utah on ilmoittanut muille NBA-seuroille, että kolme pelaajaa nykyisestä joukkueesta ovat siirtosuunnitelmien ulkopuolella. Jazz ei aio kuunnella ehdotuksia Lauri Markkasen, Walker Kesslerin tai Ochai Agbajin kauppaamisesta.

NBA:n tähdistöotteluun vastikään valittu 25-vuotias Markkanen on pelaaja, jonka ympärille Jazz aikoo rakentaa tulevaisuuttaan. 21-vuotias Kessler on puolestaan paljastunut heti kovan luokan korinaluspelaajaksi ensimmäisellä kaudellaan. 22-vuotias Agbaji on väläytellyt tulokaskaudellaan korintekotaitoaan ja puolustusosaamistaan.