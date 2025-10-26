



Nainen osti ontuvan kissanpennun, joka lopetettiin lähes heti – kasvattajalta löytyi "hallitsematon" määrä kissoja Käräjäoikeuden mukaan kyse on ollut törkeästä huolimattomuudesta. Julkaistu 14 minuuttia sitten Katariina Taleva katariina.taleva@mtv.fi Kissojen kasvattaja määrättiin 10 vuoden eläintenpitokieltoon ja 6 kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Syksyllä 2023 nainen osti maine coon -rotuisen kissanpennun, joka oli luovutushetkellä hieman ontunut toista takajalkaansa. Kasvattaja kertoi kissan loukanneen jalan, mutta se varmasti toipuisi ajan myötä. Neljä päivää myöhemmin kissanpentu jouduttiin lopettamaan.





Kissanpennun elämä loppui lyhyeen. Poliisi

Eläinlääkäri oli todennut pennulla vakavan luustosairauden, niin sanotun paperiluusairauden, jossa luut ovat olleet harvoja ja epämuodostuneita.

– Olisit tuonut sen takaisin, pennun kasvattaja totesi viestissä, kun kissa oli lopetettu.

– Ei aina tarvitse uskoa, mitä eläinlääkäri sanoo, kasvattaja jatkoi.

Eläinlääkärin mukaan pennulla oli ollut reisiluu poikki ja osin epämuodostuneita luita. Pennun ostanut nainen sai kasvattajalta rahat takaisin, mutta vaati myös eläinlääkärikulujen maksamista.

Lopulta sairaan kissanpennun taustalta löytyikin isompi eläinsuojelurikos.

Useita tarkastuksia

Kissankasvattaja oli ollut jo useamman vuoden paikallisen valvontaeläinlääkärin tarkkailussa. Tarkastuksia oli tehty jo vuodesta 2021 alkaen, ja valvontaeläinlääkäri oli usein huomauttanut liian suuresta kissojen määrästä ja sairaista eläimistä.

Valvontaeläinlääkäri oli ollut huolissaan kyseisen kasvattajan toimista, sillä se muistutti hänestä jo pentutehtailua.

Nainen ei noudattanut valvontaeläinlääkärin määräyksiä.

Kun syksyllä 2023 valvontaeläinlääkäri sai ilmoituksen kyseisen naisen kasvattaman lopetetusta kissanpennusta, eläinlääkäri lähti uudelle tarkastukselle.

35 ja sitten 50 kissaa

Syksyllä 2023 tehdyllä tarkastuksella havaittiin, että naisella oli kerrostaloasunnossaan noin 35 kissaa, joista osaa pidettiin noin 4 neliön kokoisessa vessassa. Osalla kissoilla oli erilaisia tulehduksia tai vammoja. Samoissa tiloissa pidettiin myös eri sukupuolta olevia leikkaamattomia kissoja, kuin myös sairaita ja terveitä kissoja.

Tuolloin seitsemän kissaa toimitettiin väliaikaiseen hoitoon, ja yksi luustoltaan vakavasti sairas kissanpentu lopetettiin. Loput kissat myytiin.

Kolmen kuukauden päästä valvontaeläinlääkäri kävi uudestaan naisen asunnolla.

Tuolloin naisella oli noin 50 kissaa asunnossaan. Näistä 46 oli pentuja, joista yhdeksää pidettiin jälleen wc-tilassa. Pennuilla oli vakavia silmä- ja hengitystieoireita ja ripulia. Ne olivat laihoja, pulleavatsaisia ja kuivuneita.

Tarkastuksen mukaan ainakin kahdella oli poikkeavan muotoinen selkäranka, ja 14 pentua liikkuivat poikkeavasti tai haluttomasti.

Kaikki kissat vietiin joko hoitoon tai sairaalahoitoon. Yksi pentu lopetettiin heti, ja kuusi pentua lopetettiin väliaikaishoidossa kehityshäiriöihin tai luukatoon liittyvistä syistä.

Naiselle palautettiin yksi kissa.

Pennun röntgenkuvassa näkyy murtunut reisiluu.Poliisi

Nainen vetosi Ukrainan sotaan

Nainen kiisti törkeän eläinsuojelurikoksen oikeudessa. Hän myönsi perusmuotoisen eläinsuojelurikoksen, mutta vakuutti huolehtineensa kissojen ravitsemuksesta asianmukaisesti.

Hän kertoi oikeudessa, että hänelle tuli vuonna 2023 suuri määrä kissoja, koska sijoituksessa olleet kissat jouduttiin palauttamaan hänelle vesivahingon takia. Hän kertoi kasvattavansa kissoja myyntiin ja näyttelyihin.

Naisen mukaan hänellä ei ollut "muuta vaihtoehtoa" kuin pitää kissoja asunnossaan. Naisen mukaan hän ei saanut kissoja myytyjä, eikä niille ollut muuta paikkaa. Oikeudessa nainen vetosi myös Ukrainan sotaan, jonka alkamisen jälkeen ihmiset eivät olleet ostaneet kissoja.

Oikeus: kissojen määrä "hallitsematon"

Oikeus määräsi naisen 6 kuukauden ehdolliseen vankeuteen sekä 10 vuoden eläintenpitokieltoon.

Nainen oli jo aiemmin tuomittu 5 vuoden pituiseen eläintenpitokieltoon, joka oli jo rauennut.

Oikeuden mukaan nainen ei ollut varmistunut siitä, että yksittäinen kissa saa sopivassa määrin ravintoa. Hän on myös ottanut liikaa eläimiä vastattavakseen, ja kissoille on aiheutunut tarpeetonta kärsimystä ja kipua.

Käräjäoikeuden mukaan kyse on ollut törkeästä huolimattomuudesta. Oikeuden mukaan kissojen määrä, ottaen huomioon naisen asunnon koko, on ollut huomattava. Kissojen määrä oli oikeuden mukaan "hallitsematon". Törkeäksi oikeus määritteli asian myös sen takia, että kissoille on aiheutunut pitkäaikaista kärsimystä.

Nainen joutuu myös oikeuden määräyksellä korvaamaan kissanpennun ostaneelle naiselle pennun lopetuksesta aiheutuneet eläinlääkärikulut.