Metsäteollisuuden työkiistan sovittelu jatkuu – tiukka kädenvääntö tuskin loppuu vielä tänään: "Meillä on isoja rakenteellisia kysymyksiä"

"Jossain vaiheessa työehtosopimus on saatava aikaiseksi"

– Kyllä on aina toivoa. Jossain vaiheessa työehtosopimus on saatava aikaiseksi, hän sanoi.

Lakko jatkuu toista päivää

– Tilanne on siellä aika lukkiutunut, Teollisuusliitto on ilmoittanut, että he eivät tee ratkaisua ennen Paperiliittoa, joten tilanne on hyvin vaikea, Hollmén sanoi.