Kiky-kiistelyyn on pakko kehittää luova ratkaisu – Paperiliiton Vanhala: "Kyllä siinä etsitään kaikenlaisia vaihtoehtoja"

Työajan suhteen etsitään monenlaisia vaihtoehtoja

Piekkala: "Aina on toivoa"

Paperi- ja sellualan sopua on etsitty osapuolten välille jo noin 40 tapaamisessa.

– Tietenkin [tilanne] on vakava, mutta kyllä aina on toivoa. Jossain vaiheessa työehtosopimus on saatava aikaiseksi.