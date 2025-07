UPM:n synkkä uutinen huolettaa – Paula Lehtomäki: Suomi on nyt kallis maa kansainvälisessä metsäbisneksessä pärjäämiseen

Kysyimme Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtajalta Paula Lehtomäeltä, mitä UPM:n synkät uutiset Kaukaan paperitehtaan sulkemisesta kertovat metsäteollisuuden tilanteesta Suomessa.

Lehtomäen mukaan metsäteollisuus on yhä kasvava toimiala, jonka tulevaisuuteen on syytä uskoa.

– Metsäteollisuus on globaalissa kilpailussa, ja kuinka paljon me täällä Suomessa tuotamme, riippuu kahdesta asiasta. Onko tuolla jossain ostaja tuotteillemme, miten markkinat kehittyvät, ja pystymmekö juuri me tuottamaan näitä tuotteita kilpailukykyisesti, mitä maailmalla halutaan ostaa, Lehtomäki avasi Kymmenen uutisissa.

UPM kertoi tänään suunnittelevansa paperintuotannon lopettamista Kaukaan paperitehtaalla Lappeenrannassa ja keskittävänsä päällystetyn aikakauslehtipaperin tuotannon Suomessa Raumalle.

Paperikoneen alasajo on yhtiön mukaan suunniteltu toteutettavaksi tämän vuoden loppuun mennessä. Suunnitelmat vaikuttaisivat arviolta 220 työntekijään Kaukaan paperitehtaalla.

UPM:n sellun, sahatavaran ja biopolttoaineen tuotanto sekä tutkimus- ja kehitystoiminta UPM Kaukaan tehdasintegraatissa jatkuvat ennallaan, yhtiö kertoo tiedotteessa.

UPM Communication Papers perustelee suunnitelmia graafisten paperien markkinoiden rakenteellisella ylikapasiteetilla ja pitkän aikavälin kilpailukyvyn varmistamisella.

Suomessa on siis pulaa raaka-aineesta. Miten se on mahdollista, kun metsää hakataan ennätystahtiin? Paula Lehtomäen mukaan syynä on tuontipuumarkkinoiden tyrehtyminen Venäjän hyökkäyssodan takia.

– Raaka-ainetta sinänsä on saatavilla, mutta sen hinta on korkealla tasolla. Liki kaikki raaka-aine hankitaan kotimaasta, ennen hyökkäyssotaa 10 prosenttia tuli Venäjältä. Energian käyttö on kasvanut, ja kun tuontipuuta ei ole, kotimaiselle raaka-aineelle on kysyntää.

Lehtomäen mukaan Suomi ei tällä hetkellä pärjää kustannustensa takia kansainvälisessä kilpailussa.

– Olemme korkean elintason ja kustannustason maa. Teemme kaikemme että kansainvälinen vientiteollisuus pystyy meillä kilpailukykyisesti toimimaan, ja että paljon sähköä käyttävän teollisuuden erityistarpeet huomioidaan.

Yksi lisähaaste tilanteelle ovat tuontitullit, joista EU vääntää Yhdysvaltojen kanssa. Mitä kaavailtu 15 prosentin tullitaso tarkoittaisi?

– Alan tulee sopeutua siihen millaisia tullitasoja tulee. (Trumpin tullit ovat) lisänneet epävarmuutta valtavasti: Ovatko pelisäännöt samat meille ja kilpailijoille, millä pelisäännöillä toimitaan ja milloin. Tilanne on synnyttänyt jo paljon epäsuoria haasteita: Jos jossain on tullimuuri, miten kansainvälisen kaupan virrat kulkevat.