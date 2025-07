Työministeri MTV:lle: Lisärahoitusta tulossa Kaukaan paperitehtaan irtisanottavien työllistämiseksi

Työministerin mukaan irtisanottavat työntekijät saavat kaiken tarvittavan tuen uudelleentyöllistymiseen.

Työministeri Matias Marttinen (kok.) lupaa lisärahoitusta lakkautettavan UPM:n Kaukaan paperitehtaan työntekijöiden uudelleenkoulutukseen.

Marttinen vieraili tänään Lappeenrannassa sijaitsevalla Kaukaan paperitehtaalla, ja tapasi tehtaan työntekijöitä.

– Viestini työntekijöille oli, että he eivät ole yksin. Valtiovalta tekee kaikkensa, jotta työttömäksi jääneet saavat tukea, ja työllistyvät uudelleen, Marttinen sanoo MTV Uutisille.

Marttisen mukaan tukitoimet voivat olla esimerkiksi lisää rahoitusta työntekijöiden uudelleenkouluttautumiseen Lappeenrannan alueelle.

– Kyllä se (uudelleenkoulutus) tarvitsee tässä tilanteessa myös jonkin verran lisärahoitusta. Mutta ensin täytyy käydä tarkasti läpi, millaisia koulutustarpeita työntekijöillä on, ja sen jälkeen teemme ministeriössä omat ratkaisumme, ja ehdotamme niitä vastaavasti eteenpäin.

Marttinen ei halua tarkentaa, mihin lisärahoitus voisi kohdentua, tai kuinka suuria tukisummat voisivat olla. Tukitoimet täsmentyvät ja konkretisoituvat syksyllä sen jälkeen, kun tehtaan muutosneuvottelut päättyvät näillä näkymin lokakuussa.

Marttisen mukaan ministeriö selvittää parhallaan tukitoimia ja niiden tarvetta yhdessä Lappeenrannan kaupungin ja alueen muiden toimijoiden kanssa.

– Käymme ne läpi ministeriössä ja sen jälkeen viemme niitä eteenpäin.

Lappeenrannan kaupunki toivoo tukea valtiolta

Lappeenrannan kaupunginjohtaja Tuomo Sallinen on tyytyväinen ministerin kanssa käytyihin keskusteluihin.

Sallisen mukaan kaupunki toivoo valtiolta tukea koulutukseen ja työllistämistoimenpiteisiin.

Vaikka tehtaan sulkeminen on kova isku myös Lappeenrannan kaupungille ja Etelä-Karjalan maakunnalle, joihin esimerkiksi Itärajan sulku on iskenyt, on alueelle suunnitteilla paljon myös uusia kaupallisia investointeja.

– Esimerkiki sähkö- ja energiatekniikka ovat alueella aika kovassa nosteessa, joten se on yksi erinomainen mahdollisuus (työllistyä), Sallinen sanoo.

Tullisopu lisää investointirohkeutta

Marttinen kommentoi Lappeenrannassa myös Yhdysvaltojen ja EU:n välistä tullisopimusta. Marttisen mukaan sopu on "hyvin laiha", mutta se vähentää silti merkittävästi epävarmuutta markkinasta, ja lisää siksi yritysten rohkeutta investoida Suomessa.

– Totta kai sillä (tulleilla) on vaikutusta vientiponnisteluihin Yhdysvaltain markkinoilla. Mutta kaikkein pahinta ovat suuret riskit ja epävarmuus, ja tätä epävarmuutta on nyt saatu painettua alas, mitä pidän erittäin tärkeänä.