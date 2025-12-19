Sauramäki kehottaa autolla liikenteeseen lähtijöitä varmistamaan sen, että ajoneuvo on kunnossa, valot toimivat ja lasipesunestettä on riittävästi.
Eikä kannata unohtaa myöskään kuskin kuntoa.
– Tietenkin pitää olla virkeänä lähdössä.
Sauramäki muistuttaa vielä Fintrafficin liikennesovelluksesta, josta voi olla suuri hyöty matkan varrella.
Ilmainen Fintraffic Mobiili -sovellus näyttää käyttäjälle tietyöt, liikenneruuhkat ja tiekamerakuvat. Sovellus antaa myös tiedot liikenteen häiriöistä ja varoituksista.
Tietoa saa lisäksi huoltoasemista ja sähköautojen latauspisteistä.
– Sillä voi tutunkin reitin varrelta katsoa vaikka ajokelitietoja. Se on järkevää valmistautumista matkalla, Sauramäki summaa.
Lapin poliisilta muistutus etelän autoilijoille
Lapin poliisi kehottaa pohjoiseen lähteviä etelän autoilijoita valmistautumaan Lappiin suuntautuvalle joulumatkalle hyvin ennakkoon.
Poliisin mukaan haasteita tuovat paitsi kaamos, vaihtuvat ja usein myös erittäin huonot kelit sekä hirvet ja porot myös talviautoiluun tottumattomat ulkomaalaiset matkailijat.
– Joulun aika tarkoittaa Lapissa liikennemäärien huomattavaa kasvua. Kotimaisten matkailijoiden lisäksi enenevissä määrin myös ulkomaalaiset matkailijat vuokraavat autoja liikkumisensa helpottamiseksi, poliisi toteaa tiedotteessaan.
– He voivat ajaa muuta liikennettä selvästi hitaammin ja epävarmemmin.
Autoon on poliisin mukaan hyvä varata lämmintä vaatetta. Pitkien etäisyyksien Lapissa hinausavun saaminen voi sijainnin mukaan kestää tovin.
Raiteillakin joulun ajan junaliikenne jakautuu tänä vuonna useammalle päivälle.
VR kertoo lisänneensä kalustoa ja vuoroja. Pohjoiseen pääsee nyt ensimmäistä kertaa yöjunalla myös jouluaattona. Yöjuna on VR:n tiedotteen mukaan loppuunmyyty.
Junaliikenteen suosituimmat matkustuspäivät sijoittuvat menoliikenteessä perjantain ja tiistain välille.
Erityisen suosittuja reittejä ovat perinteiseen tapaan pohjoiseen suuntautuvat reitit, kuten Helsinki–Rovaniemi ja Helsinki–Oulu. Suosituimpien reittien joukossa ovat myös Helsinki–Turku, Helsinki–Joensuu ja Helsinki–Tampere.