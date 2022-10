HIFK-luotsi Ville Peltonen kommentoi seuran myrkyisää syksyä – "On katsottava kriittisesti tuloksen taakse"

– Mediaa voi seurata tai olla seuraamatta. Kuinka se sitten kuhunkin vaikuttaa, on yksilöllistä. Minusta tärkeää on, että urheilu, Liiga ja HIFK herättävät tunteita, Peltonen puntaroi.

Isojen odotusten HIFK

– On mahtavaa, että meillä on niin intohimoiset kannattajat ja se tarttuu ja jopa periytyy seuraavalle sukupolvelle. Itsekin kuulun ylpeänä tähän samaan yhteisöön, ja Helsingin jäähalli on perheellemme toinen koti.

Tunteet ja tuloksen taakse

– Valmentajalle tunteiden kontrolli on tärkeää. En ehkä näytä niitä penkin takana jatkuvasti, mutta tietyissä hetkissä tunteiden näyttäminen on tehokas keino, Peltonen paljastaa.

– Joka pelin jälkeen on silti katsottava kriittisesti tuloksen taakse huolimatta siitä, voitimmeko vai hävisimmekö. Meille on tärkeää selvittää, millä pelillä ja keinoilla voittoja ansaitaan. Esimerkkinä laukaisutehokkuus, joka on ollut kolme kertaa heikompi kuin vastustajalla. Siihen on jo tullut parannusta, Peltonen taustoittaa.