Mermaid core on tämän kesän valtava hitti – mistä merenneitotyyli koostuu?

Monet nuoret muotivaikuttajat ovatkin hypänneet aaltojen sekaan ja etsivät nyt pukeutumiseensa inspiraatiota merenkuingas Tritonin valtakunnasta, kertoo New York Post .

Tällainen on mermaid core

TikTokissa avainsana #mermaidcore on kerännyt hurjat 200 miljoonaa katselukertaa. Nettimuotikauppa Nasty Galin teettämän trendiraportin mukaan "mermaid style" eli merenneitotyyli on Googlen hauissa noussut maailmanlaajuisesti 735 prosenttia vuoden aikana. Pinterestissä "mermaid core" on hakuterminä noussut ilmiömäisesti 614 prosenttia.