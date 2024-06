Kesän ehdoton trendiväri on tässä – näin käytät pukeutumisessa

New York Post , Glamour ja Allure ovat kutsuneet sävyä termillä "butter yellow" eli voinkeltainen.

Hento sävy sopiikin kesään kuin nenä päähän. On siis aika kanavoida auringonsäteitä, pehmeitä ranskalaisia leivonnaisia, raikkaita kukkaketoja ja cottagecorea.

Väri näkyy verkkokauppojen tilastoissa

Trendi on näkynyt myös TikTokissa sekä tämän hetken suosituimpien julkkisten päällä. Niin malli Hailey Bieber kuin myös laulaja Sabrina Carpenter ovat näyttäytyneet julkisesti hennon keltaisissa.

– Keltainen on tyypillinen kevään ja kesän väri. Syy, miksi näemme sitä nyt erityisen paljon, on luultavasti siinä, että olemme tottuneet jo viime vuosien syksyn ja talven trendeissä näkemään sinapinkeltaista, stylisti ja muotialan yrittäjä Kin Moy kertoo New York Postille.