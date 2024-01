2010-luvun muoti on tekemässä paluuta – kaikki eivät ilahdu näistä "vanhoista tutuista"

New York Post on koostanut viisi tyyliennustetta ensi vuodelle. Tyyli kiertää vuosien saatossa löyhää kehää. Se tarkoittaa sitä, että entisten vuosikymmenten ihanat ja kamalat trendit palaavat muotiin aina tasaisin väliajoin.

Ensi vuonna on 2010-luvun vuoro, mikäli tyyliasiantuntijoiden ennusteita on uskominen. Vuosituhannen vaihteen Y2K-muodin onkin aika väistyä toisten vanhojen tuttujen tieltä.

Pikee

Pikeen paluu muotiin korostaa sitä, että siisti työpaikalle sopiva pukeutuminen on muodikasta vuonna 2024. Käytännölliset, mutta siistit vaatteet eivät ole koskeen olleet tyylikkäämpiä kuin ensi vuonna.

Kaprit

Hieman polven alle ulottuvat kaprihousut tekevät paluuta. Siitä on vierähtänyt hetki, kun kenelläkään julkkiksella on näkynyt punaisella matolla kaprimittaisia housuja ja tyyli on totuttukin viime vuosina näkymään kesäisin keski-ikäisemmän kansan päällä.