Suomalainen Aura sai jokaisen Disney-fanin unelmaduunin – tätä hän ei kuitenkaan saa työstään suoraan sanoa

Tanssija Aura Mikkonen, 20, on saavuttanut monen lapsen suuren unelman. Kovin moni ei voi nimittäin kertoa ystävystyneensä kuningatar Elsan tai merenneito Arielin kanssa. Erikoiset ystävyydet solmittiin Auran työskennellessä Hong Kongin Disneylandissa.

– Disneylle on tärkeää, että taikaa pidetään yllä. Vähän niin kuin Joulupukkikin, on vain yksi aito Joulupukki. Samalla tavalla niitä hahmoja voi olla vain yksi, ainut ja oikea. Ei kukaan muu voi olla Elsa kuin itse kuningatar Elsa, Aura kertoo.

Aura ei siis suoraan saa sanoa, että on esittänyt Disneylandissa prinsessoja. Asian voi kuitenkin monella kekseliäällä tavalla antaa ymmärtää. Disneyn virallinen työnimike on character performer. Palkatut esiintyjät edustavat Disneyn hahmoja, he voivat olla hahmojen ystäviä tai kertoa viettävänsä aikaa hahmojen kanssa. Mitä tahansa, jotta Disneyn taika pysyy yllä.