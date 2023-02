Merkit, jotka voivat kertoa myrkyllisestä ystävyydestä – "Silloin olet työntekijä etkä ystävä"

1. Hän lavertelee luottamuksella kertomasi jutut eteenpäin

2. Hän ei osoita tukea parisuhteellesi

Jos sinulla on kumppanisi kanssa ongelmia, hyvä ystävä on tukenasi ja kannustaa tekemään sovinnon, kertoo avioliitto- ja perheterapeutti Sarah Spencer Northey. Myrkyllinen tyyppi saattaa yrittää kiistan avulla lyödä väliinne kiilaa.

3. Sinusta tuntuu, että joudut olemaan varpaillasi hänen seurassaan

4. Yhteydenpito on miltei kokonaan sinun kontollasi

Vaihtoehtoja on kaksi

Yritä ensin kertoa tuntemuksistasi

Kun kerrot tunteistasi, puhu minä-muodossa, jolloin keskityt omiin tunteiseesi. Esimerkiksi: "Minulla on loukkaantunut ja hämmentynyt olo, kun en kuule sinusta hetkeen." Sellainen on parempi kuin syyttelevät sinä-muotoiset lauseet, kuten: "Sinä et selkeästi välitä minusta, kun et ikinä ota yhteyttä." Syytökset voivat saada toisen puolustuskannalle.