Ensi yönä yritetään rikkoa ulkona nukkumisen ennätys: Huomenta Suomen Nina Backman nukkuu MTV:n katolla

Julkaistu 28 minuuttia sitten
Jari Heikkilä

Tänään vietetään Suomen luonnon päivää.

Päivää voi viettää osallistumalla tapahtumiin tai menemällä luontoon.

Suomen Latu on haastanut koko Suomen nukkumaan yönsä ulkona. Suomen Latu ry:n va. toiminnanjohtaja Panu Könönen kertoo, että ulkona nukkumistapahtumaa järjestetään nyt kymmenettä kertaa.

– Suomen Ladun visio on, että löydä oma tapasi ulkoilla. Me tavallaan näemme sen, että kun ihminen viettää aikaa luonnossa, hän voi paljon paremmin. Siihen tämä perustuu.

Könönen toteaa, että tänä vuonna on aikomuksena rikkoa edellinen ennätys ulkona nukkumisessa, joka oli 150 000 nukkujaa.

Huomenta Suomen juontaja Nina Backman osallistuu haasteeseen viettämällä ensi yön MTV:n rakennuksen katolla.

8:31imgNäin retkeilyhaasteeseen osallistujat aikovat majoittua.

