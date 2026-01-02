



Merikaapelin korjausta ei ole päästy aloittamaan – "Se tulee viemään aikaa" Elisan merikaapeli rikkoutui Suomen ja Viron välillä uudenvuodenaattona. Rajavartioston kuva. Rajavartiosto Julkaistu 58 minuuttia sitten (Päivitetty 29 minuuttia sitten ) MTV UUTISET – STT Elisa koordinoi kaapelin korjausta viranomaisten kanssa. Suomenlahdella uudenvuodenaattona rikkoutuneen merikaapelin korjausta ei ole vielä päästy aloittamaan. Asiasta kertoo STT:lle turvallisuusjohtaja Kim Tikkanen teleoperaattori Elisasta. Tikkasen mukaan esimerkiksi sääolosuhteet ovat vaikuttaneet siihen, ettei kaapelin korjausta ole vielä voitu aloittaa. – Emme tällä hetkellä pysty antamaan korjausaikataulua. Korjaus riippuu sääolosuhteista, jotka eivät ole kovin suotuisat. Aikataulu tarkentuu lähipäivinä, Tikkanen sanoo. Elisa on jo tehnyt alustavaa vianselvitystä ja valmistellut korjausta, mutta vaurion tarkempi laatu selviää vasta, kun kaapelin luokse päästään yhteysaluksella. Tikkanen kertoo, että korjauksen tekee suomalainen toimija. Yleisellä tasolla Tikkanen kuvailee merikaapelin korjaamista monivaiheiseksi ja aikaa vieväksi operaatioksi. – Korjaaminen vaatii vahvaa ammattitaitoa ja useita eri vaiheita. Paikalla tehdään muun muassa kaapelin nostoa ja mittaustoimenpiteitä. Se tulee viemään aikaa, Tikkanen kertoo. Lisäksi Elisa koordinoi kaapelin korjausta viranomaisten kanssa. Poliisi kertoi eilen, että vedenalainen paikkatutkinta kaapelin ympäristössä on aloitettu.

Elisan merikaapeli rikkoutui Suomen ja Viron välillä uudenvuodenaattona. Poliisi epäilee vaurion aiheuttamisesta Fitburg-nimistä rahtilaivaa.

Palvelut toimivat normaalisti

Tikkasen mukaan Elisan palvelut toimivat normaalisti merikaapelin vaurioitumisesta huolimatta.

– Kaikki liikenne reitittyi heti häiriön syntyessä muille vaihtoehtoisille reiteille ja kaapeleille, joita on lukuisia. Häiriöllä ei ole mitään vaikutusta toimintaamme ja palveluihimme, Tikkanen vakuuttaa.

Elisa kuitenkin kertoi tuoreeltaan uudenvuodenaattona tiedotteessaan, että häiriöllä on voinut olla vaikutuksia sellaisille asiakkaille, jotka ovat hankkineet kaapelista suoria siirtoyhteyksiä.

TIkkanen sanoo, että tällaisia asiakkaita on ollut kyseisen kaapelin tapauksessa muutamia.

– Asiakkaat saattavat vuokrata omia kuituja näistä kaapeleista. Tässä tapauksessa oli muutamia tällaisia organisaatioita, Tikkanen kertoo.

Hän toteaa, että kaikki organisaatiot varautuvat häiriöihin omilla varajärjestelyillään ja varmentavilla yhteyksillä.

– Olemme olleet heihin yhteydessä myös tästä häiriöstä.

Elisan täytyy koordinoida kaapelin korjausta myös viranomaisten kanssa. Poliisi kertoi torstaina, että vedenalainen paikkatutkinta kaapelin ympäristössä on aloitettu. Tikkanen ei ota suoraan kantaa siihen, voiko korjausta aloittaa, vaikka paikkatutkinta olisi edelleen käynnissä.

– Käymme tätä asiaa yhteistyössä viranomaisten kanssa läpi, hän sanoo.

