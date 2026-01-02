Elisa koordinoi kaapelin korjausta viranomaisten kanssa.
Suomenlahdella uudenvuodenaattona rikkoutuneen merikaapelin korjausta ei ole vielä päästy aloittamaan. Asiasta kertoo STT:lle turvallisuusjohtaja Kim Tikkanen teleoperaattori Elisasta.
Tikkasen mukaan esimerkiksi sääolosuhteet ovat vaikuttaneet siihen, ettei kaapelin korjausta ole vielä voitu aloittaa.
– Emme tällä hetkellä pysty antamaan korjausaikataulua. Korjaus riippuu sääolosuhteista, jotka eivät ole kovin suotuisat. Aikataulu tarkentuu lähipäivinä, Tikkanen sanoo.
Elisa on jo tehnyt alustavaa vianselvitystä ja valmistellut korjausta, mutta vaurion tarkempi laatu selviää vasta, kun kaapelin luokse päästään yhteysaluksella. Tikkanen kertoo, että korjauksen tekee suomalainen toimija.
Yleisellä tasolla Tikkanen kuvailee merikaapelin korjaamista monivaiheiseksi ja aikaa vieväksi operaatioksi.
– Korjaaminen vaatii vahvaa ammattitaitoa ja useita eri vaiheita. Paikalla tehdään muun muassa kaapelin nostoa ja mittaustoimenpiteitä. Se tulee viemään aikaa, Tikkanen kertoo.
Lisäksi Elisa koordinoi kaapelin korjausta viranomaisten kanssa. Poliisi kertoi eilen, että vedenalainen paikkatutkinta kaapelin ympäristössä on aloitettu.