Kommentti: SM-liigan kaikkien aikojen kevään alla kytee kuohuttavalla tavalla – tästä on kyse

Lumimöykky kopsahtaa katolta ikkunalaudalle. Pisaroiden ropina luo melodiaa. Sepelin pöllyttämä asvaltti on kaivautunut peilijäiden välistä esiin. Keskipäiväinen ulkovierailu velvoittaa ray-banien käyttöönottoa. Kiekkokaukaloissa mäiskitään, mitellään ja painitaan.

On helppo todeta, että kevät on täällä.

Ja mikä kevät onkaan edessä, kun puhutaan kotoisesta SM-liigasta. Tällä hetkellä yksikään taho ei erotu selvästi massasta. Ei ole konemaista Tapparaa, joka söisi muut edestään.

Pakka on täysin auki. Mestari voi olla Ilves, HIFK, Pelicans, taas kerran Tappara, Jukurit tai jopa Kärpät.

Jo ensimmäiselle pudotuspelikierrokselle voi povata hurjia taisteluja. Eteen saattaa tulla jopa Satakunnan sisäinen sarja.

Puhumattakaan puolivälieristä. Voi pojat, mitä näytelmiä silloin lävähtääkään tarjottimelle.

Vaikuttaa siltä, että tässähän voi astella jo ruokalappua kauluksen alle.

Sitten talon kokki tulee ja ilmoittaa, että meillä on nyt pelit ja pensselit aivan pilin palin sekaisin. Hetken päästä tilattu alkupalatartar on vaihtunut maksapasteijaksi. Ja aiemmilla kerroilla joka kerta toiminut mediumplus sisäfilee on vaihtunut yhtäkkiä umpiraskaaksi ulkofileelötköksi. Josta valittaessa ylimielinen tarjoilija toteaa, että mitäs olet niin huono ihminen.

Jääkiekon SM-liigassa tulevaa, kaikkien aikojen kevättä varjostaa räjähdysmäinen tilanne, jossa ensimmäiset paukahdukset on jo kuultu.

Mistä on oikein kyse?

Radikaali muutos

Viime perjantain Jukurit–HIFK-ottelun jälkeen kotijoukkueen päävalmentaja Olli Jokinen antoi palaa.

– Nyt saa repiä ja raastaa. Meidänkin pitää ruveta ottamaan kärkikarvaajia estämällä pois, koska se on sallittua. Säännöt ovat muuttuneet radikaalilla tavalla menneen kuukauden aikana. Ja tätä tämä varmaan tulee olemaan myös pudotuspeleissä, Jokinen totesi.

Jokinen nosti aiheen esille, koska Liigan selkeästi löystynyt linja vaikuttaa erityisesti vauhtikiekkoa pelaaviin joukkueisiin, kuten Jukureihin. Heidän menoaan kun voi hillitä repimällä, raastamalla ja roikkumalla.

Ero on ollut merkittävä alkukauteen nähden. Pilli on jäänyt taskuun ja Liigassa on edetty siihen pisteeseen asti, että vain päivänselvät rikkeet poimitaan joukosta pois.

Keväisin iänikuinen fraasi on se, että ”antaa poikien pelata”. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaukalossa pitäisi mennä viidakon lakien mukaan.

Halonhakkuun SM-kisat

Veripena eli Ben Blood vaihtoi helmikuun alussa takaisin Liigaan. Bloodin Pelicans-paluupeli päättyi nololla tavalla, kun jenkkipakki huitaisi raukkamaisesti Ilveksen Jani Nymania käsille.

Oletusarvo oli se, että Blood saa tempustaan ainakin parin ottelun pelikiellon, koska hänen teossaan oli samoja piirteitä kuin Ilveksen Adam Clendeningin huitomisessa, jossa kohteena oli Jukureiden Michal Kovarcik.

Clendening sai viisi peliä, Blood… ei yhtään.

Miksi näin? Koska Bloodin tapaus ei koskaan edennyt edes tilannehuoneesta eteenpäin.

Seuraavana keskiviikkona Ilveksen Jeremy Gregoire huitaisi HIFK:n Iiro Pakarista käsille. Tuolloin IFK:n päävalmentajan Ville Peltosen piti vaatimalla vaatia sitä, että kyseisen kaltaiset huitaisut tutkitaan ja että niihin puututaan ”kovalla kädellä”.

Miksi Peltosen piti vaatia jotain, mikä vaikuttaa ilmiselvältä toimintatavalta? Koska Liigan tilannehuoneesta ei tiedä yhtään, että miten tällä kertaa toimitaan.

Liigan tilannehuone on kuin lottovalvomo sillä erotuksella, että loton koneisto toimii järjestelmällisesti ja selkeän kaavan mukaan.

Liigan tilannehuoneen arvonta luo vain entisestään sekavuutta ja hämmennystä koko sarjan ylle.

Levtchi–Seppälä–Grönborg–Rönn

Tapparan päävalmentaja Rikard Grönborg kuumentui, kun HIFK:n puolustaja Niko Seppälä veti viime lauantain Tampereen ottelussa Tapparan kultakypärän Anton Levtchin aivan pystyyn. Levtchi sai tilanteessa kaverisyötön jalkoihinsa ja Seppälä jyräsi hänet maltillisella, mutta samaan aikaan hyvin voimakkaalla taklauksella aivan mutkalle.

Grönborg halusi suojella omiaan ja hän koki, että hänen joukkueensa kultakimpaletta kohdeltiin kaltoin. Ruotsalaiskäskijä antoi palaa.

Kun Liigan tilannehuone ei vienyt tapausta eteenpäin, Tappara jätti valituksen. Se vetosi siihen, että Seppälä teki sääntöjenvastaisen hyppytaklauksen.

Liigan kurinpito myönsi omassa raportissaan, että Seppälän taklaus osui päähän – joskin vedoten siihen, että Levtchin heikko peliasento edesauttoi osuman syntyä.

Se, että Grönborg raivosi tuomareille tilanteen yhteydessä, ei tullut yllätyksenä. Grönborg on tullut tutuksi erittäin intohimoisena kiekkovalmentajana, joka korottaa ääntää nähdessään jotain epäoikeudenmukaista. Grönborg jatkoi huuteluaan pelaajakäytävällä, kun hän kohtasi Liigan erotuomarijohtajan Jyri Rönnin.

Fucking fuckkien huutelu tallentui lehdistötilaisuutta kuvanneen kameran nauhalle ja Grönborgin räyhäämistä tarkisteltiin yhtäkkiä kurinpidon puolella.

Kymppitonnin sakkohan sieltä tärähti.

Oleellinen kysymys on, että miksi? Minkä takia Grönborg menetti hermonsa?

Jos käyttää yhtään päättelykykyä ja yhdistelee palasia, Grönborg raivosi Liigan erotuomarijohtaja Rönnille siksi, koska hän on kyllästynyt tuomareiden linjattomuuteen ja arvaamattomuuteen. Tuskinpa kaksinkertainen maailmanmestarivalmentaja menettäisi malttiaan, jos hän tietäisi, mitä odottaa.

Epätietoisuus kytee pinnan alla.

Mason paljastus

– Olen ylpeä noista jätkistä, vaikka toinen päätuomari kävi ilmoittamassa, että kuinka huono jääkiekkojoukkue olemme ja kuinka huonosti pelaamme, HPK:n päävalmentaja Matias ”Maso” Lehtonen kertoi keskiviikon Kärpät–HPK-ottelun jälkeen.

Ei tämäkään hyvältä näytä.

Sen lisäksi, että pinnan alla kuohuu, pinnan päälle tulee vielä tällaisia esimerkkejä.

On selvää, että Liigan päävalmentajat antavat edelleenkin kovaa palautetta tuomareiden suuntaan. Heidän pitää pysyä kuitenkin rajojen sisällä.

Liigan yksi hämyisin asiahaara on se, että mitä tapahtuu, kun tuomari tekee merkittävän virheen. Niitä, siis virheitä, kun tulee niin pelaajille, valmentajille kuin tuomareille. Jääkiekossa tuomarointi on erittäin haastava rasti, sillä yksittäisen henkilön pitää pystyä tekemään nopeatempoisessa pelissä salamanräväköitä ratkaisuja. On inhimillistä, että kaikki ei mene aina nappiin.

Siksi tuomaroinnin kohdalla pitää aina katsoa isoa kuvaa ja pidempää jatkumoa. Vasta sen perusteella voi tehdä tulkintoja siitä, että mihin nyt pyritään ja mitä ratkaisukaavoista voi päätellä.

Elämässä säännöt luovat kehyksen, jonka sisällä ihminen voi liikkua. Mitä selkeämmät kehykset ovat, sitä helpompi on operoida.

Nyt kevään upean kiekkokarnevaalin alla herää huoli siitä, että pinnan alla kytevä epätietoisuus ja siitä heijastuva turhautuneisuus purkautuvat rujolla tavalla esiin. Niin kuin on jo käynyt.

Grönborg ylitti rajansa, mutta hänenkin purkauksessaan oli kehys takana. Puhumattakaan Jokisen sanoista. Hän jakoi kansalle huomion siitä, että mitä Liigassa nyt tapahtuu.

Tähän päälle kun lisätään tappiin viritetyt panokset ja äärimmäisen tunteikkaat ottelut, voi vain kuvitella, että millaisia hässäköitä eteen vielä tuleekaan.

Olisi hienoa, jos Liigan kevät muistettaisiin intohimoisista näytelmistä, joissa taito olisi kaiken keskiössä. Eikä niin, että joka ikisen pelin jälkeen pitäisi puhua siitä, miten tuo, tämä tai ne tahot vetävät aivan vihkoon. Tai että kun toinen vain roikkui ja huitoi menemään niin, että pari tähtipelaajaa piti kiikuttaa lähimpään sairaalaan nopeaan käsileikkaukseen.

Antaa poikien pelata, mutta selkeiden, peliä edistävien sääntöjen kera. Ja jos toimii väärin, silloin pitää tietää se, mitä tuleman pitää.