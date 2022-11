Melina Pihan sairaalakuntoon potkineita voi odottaa vuosien vankeustuomio – poliisi otti MTV:n uutisoiman tapauksen tutkintaan törkeänä ryöstönä

– Rikosnimike on tällä hetkellä törkeä ryöstö, mutta nimikkeet voivat tarkentua myöhemmin, vahvistaa tutkinnanjohtaja Tapio Hyvönen Helsingin poliisista.

Kylmää kyytiä poliisilta

– He vain sanoivat, että on yksinkertaisesti niin mielettömät ruuhkat, että oli tilanne mikä tahansa, kaikessa kestää, Piha kertoi pettyneenä.

Törkeä ryöstö vakava rikos

Törkeä ryöstö on vakava rikosnimike, josta vähimmäisrangaistus on kaksi vuotta vankeutta. Maksimirangaistus teosta on kymmenen vuotta vankeutta.