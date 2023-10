Tampereen murhasta epäilty nuorukainen pahoinpiteli lapsena kaksi naista – laitoskierteestä lukuisiin väkivaltatuomioihin

Poika on syyllistynyt alaikäisenä myös erilaiseen väkivaltaan. Väkivaltaa näkyy tapahtuneen sosiaalipalveluiden piirissä, ja tuomioiden perusteella hänen on ollut nuorena vaikeuksia hillitä aggressiivista käytöstään. Rikosten moninaiset tapahtumapaikat viittaavat siihen, että poikaa on siirrelty palvelusta toiseen eri puolille Suomea.