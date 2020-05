Meksikolainen huumekartelli alkoi uhkailla Johanna Loukamaata, jonka tarina on kuin elokuvasta – näin yksi puhelu mullisti koko elämän

Kun Loukamaa vastasi, ettei hän pääsisi paikalle, puhelimen toisessa päässä äänensävy kiristyi. Pian Johannalle kerrottiin, että mies on kartellin edustaja, joka vaatii suojelurahaa heiltä. Jos rahoja ei maksettaisi, he eivät voisi taata pariskunnan turvallisuutta.

Koordinaattorina Suomen Meksikon-suurlähetystössä toimiva Arja Perälä kommentoi MTV Uutisille sähköpostitse, että maan turvallisuustilanne on yleisesti ottaen heikko, koska järjestäytynyt rikollisuus on levinnyt maassa laajalle. Turvallisuustaso kuitenkin vaihtelee alueittain ja kaupungeittain.

Poliisi ei ole ystävä

Kansalaisten turvallisuuteen liittyvien uhkien tutkimiseen Latinalaisessa Amerikassa keskittyvän InSight Crime -järjestön mukaan Meksikossa on arviolta 370 000 poliisia. Järjestön mukaan jopa joka kymmenes poliiseista olisi sopimaton työhönsä ja korruptio on yleistä.

Kun Johannan maksamat työmiehet olivat purkamassa tiloja, kartelli saapui vielä toisen kerran paikalle. He olivat kysyneet työmiehiltä, missä tilan omistaja on.

Työmiesten johtaja kertoi kartellin jäsenille, että omistaja on poistunut jo maasta, koska tämä on ulkomaalainen. Kiristäjät olivat Loukamaan tietojen mukaan moneen otteeseen varmistelleet, puhuuko mies totta, koska tämä voisi joutua valehtelunsa takia itse ongelmiin.

Kutsuuko Karibianmeri vielä luokseen?

Perhe on muuttanut nyt Turkuun, jossa heidän kahden viikon kotikaranteeni on päättymässä. Perheen 18-vuotias tytär Joalin tekee uraa huippusuositussa Now United -yhtyeessä, mutta on myös muuttanut Suomeen.