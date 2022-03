Aurinkorannikon synkät päiväkirjat: Yoannan "soluttautujat" etsivät suomalaisia paikoista, jonne poliisitkaan eivät halua mennä

Yoana Aktas istuu Los Pacosin aukion reunalla sijaitsevan kahvilan nurkkapöytään. Kahvila on aivan kivenheiton päässä hänen työpaikastaan, lääkärikeskus Sismasta, joka tarjoaa lääkäripalveluita myös suomalaisille.

Suomalainen oli saanut sairaskohtauksen, mutta tulkki kieltäytyi auttamasta ilman varmaa ansiota. Yoana auttoi tilanteessa, mutta mies menehtyi myöhemmin. On mahdotonta sanoa, olisiko tilanteessa kitsasteleva tulkki voinut pelastaa suomalaisen hengen.

Erään perheen sisällä on tapahtunut vakavaa pedofiliaa, joten tuemme uhreja. Neuvomme käytännön asioissa, koska joukossamme on henkilö, joka ymmärtää tämän prosessin ja siihen liittyvät lakiasiat. Asiaa prosessoi muilta osin poliisi.

Niko muutti Espanjaan 19-vuotiaana, jäi heti kodittomaksi – tällaista on arki kadulla.

Yoannan kättä koristaa Costan enkeleiden tatuointi. Ihoon on myös kirjailtu numero yksi, sillä hän on ryhmän perustajana sen ensimmäinen jäsen.

Nyt "enkeleitä" on yhteensä jo 176, joista suurin osa on suomalaisia. Jokaisella jäsenellä on oma numeronsa.