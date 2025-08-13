Yli 20 huumekaupasta epäiltyä vankia siirrettiin Meksikosta Yhdysvaltoihin

Siirto tehtiin sillä ehdolla, ettei vankeja tuomita kuolemaan. Trump on painostanut Meksikoa toimimaan fentanyylin salakuljetuksen hillitsemiseksi.
Meksiko on lähettänyt 26 huumekaupasta epäiltyä vankia Yhdysvaltoihin, kertoivat paikallisviranomaiset tiistaina.
Meksikon viranomaisten mukaan kaikki 26 vankia ovat riski yleiselle turvallisuudelle. Heidän siirtonsa tehtiin Yhdysvaltain oikeusministeriön pyynnöstä. Siirto tehtiin sillä ehdolla, ettei vankeja tuomita Yhdysvalloissa kuolemaan.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on painostanut Meksikoa toimenpiteisiin, jotta fentanyylin salakuljetusta saataisiin hillittyä.
Vankien siirto on toinen laatuaan sen jälkeen, kun Trump astui uudelleen valtaan tammikuussa. Helmikuussa 29 huumekaupasta syytettyä siirrettiin Meksikosta Yhdysvaltoihin.
Heidän joukossaan oli merkittävä kartellijohtaja Rafael Caro Quintero, jota on syytetty yhdysvaltalaisen erikoisagentti Enrique Camarenan sieppauksesta ja surmaamisesta vuonna 1985.