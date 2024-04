Media: Ukraina on hyökännyt pommikonetehtaaseen – tämä iskusta tiedetään

Gorbunovin tehdas sijaitsee noin tuhannen kilometrin päässä sellaisilta Ukrainan alueilta, joita sen sotilaat tällä hetkellä pitävät hallussaan. Ukraina on aiemmin kertonut valmistavansa "Majava"-lennokkeja, joiden se väittää yltävän 1 300 kilometrin päähän.

Ukraina on viime syksystä lähtien kiihdyttänyt iskujaan Venäjän Mustanmerenlaivastoa ja ilmavoimia vastaan.

Itä-Ukrainassa viime kuukausina hitaasti, mutta tasaisesti vetääntymään joutunut Ukraina on pyrkinyt vaikeuttamaan Venäjän ilmavoimien toimintaedellytyksiä iskemällä lentokonetehtaiden lisäksi esimerkiksi lentokentille ja öljynjalostamoihin.

Ukrainan omien ilmavoimien on määrä vahvistua merkittävästi kuluvan vuoden aikana, sillä sen on määrä saada arsenaaliinsa yhdysvaltalaisia F-16-hävittäjiä. Hävittäjille on kova tarve, sillä Ukrainan ilmapuolustus kärsii tällä hetkellä muun armeijan tapaan raskaasta ammuspulasta.