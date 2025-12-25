Ruotsalaissyntyinen malli Victoria Silvstedt asuu nykyään pääsääntöisesti Monacossa.

Takavuosien Playboy-malli, ruotsalainen Victoria Silvstedt, 50, nousi julkisuuteen missikisoista. Vuonna 1993 hän sijoittui toiseksi Miss Ruotsi -kilpailussa ja Miss Universumeissa hän ylsi 10 parhaan joukkoon.

Misseilyn jälkeen hän loi menestyksekkään kansainvälisen uran mallina. Vuonna 1996 hän poseerasi ensimmäisen kerran Playboy-lehden sivuilla. Seuraavana vuonna 1997 hän oli vuoden Playmate.

Silvstedt on esiintynyt myös televisiosarjoissa ja elokuvissa. Vuonna 2021 hän osallistui Ruotsin Masked Singer -ohjelmaan, joka johti musiikilliseen paluuseen vuonna 2023. Silvstedtin debyyttialbumi Girl on the Run vuodelta 1999 myi Ruotsissa kultaa.

Hän palasi viime helmikuussa kotimaahansa ja osallistui Ruotsin Melodifestivalen-laulukilpailuun. Silvstedt nähtiin viidennessä osakilpailussa kappalleellaan Love It! Kappale ylsi osakilpailun kuudennelle sijalle.

Viime aikoina Silvstedt on viettänyt aikaa Monte-Carlossa Monacossa, jossa hän pääsääntöisesti asuu.

Victoria Silvstedt osallistui vuonna 2024 muotitapahtumaan Pariisissa./All Over Press

Victoria Silvstedt vuonna 2024.Copyright Notice: Copyright (c) 2024 Splash News. No use without permission.

Victoria Silvstedt Playboy-lehden juhlissa 2000-luvun alussa./All Over Press

Mallintöiden ja laulu-uran lisäksi Silvstedt on kokeillut siipiään myös näyttelijänä. Silvstedt näytteli vuonna 1998 BASEketball-elokuvassa.

Victoria Silvstedt vuonna 1997.

