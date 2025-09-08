McLaren avasi matopurkin – Toto Wolff vihjaa peruuttamattomilla seurauksilla

Kipeitä tallipäätöksiä urallaan tehnyt Mercedes-pomo Toto Wolff näkee McLarenin ajaneen itseään nurkkaan Italian GP:n tallimääräyksellä.
McLaren määräsi sunnuntain Monzan kisassa MM-sarjaa johtavan Oscar Piastrin antamaan saamansa kakkospaikan takaisin hitaasta varikkopysähdyksestä kärsineelle tallikaverilleen Lando Norrisille.
Norris onnistui kaventamaan Piastrin MM-johtoa 30 pisteeseen. McLarenilla tallin virheen paikkaaminen nähtiin oikeudenmukaiseksi ratkaisuksi.
– Minusta varikkotilanteessa ei ollut kyse vain reilusta pelistä, vaan myös periaatteidemme johdonmukaisuudesta, tallipäällikkö Andrea Stella kommentoi.
Omalla urallaan monia kertoja kuljettajiensa välillä tasapainoillut Mercedeksen pomo Toto Wolff näkee asiassa suuremman ongelman.
– Oikeaa tai väärää tapaa ei ole. Odotan mielenkiinnolla sitä, mitä tästä seuraa. Asetat tällä ennakkopäätöksen, jota on vaikea perua, Wolff vihjailee Motorsport.comin mukaan.
– Mitä jos talli tekee toisen virheen eikä kyse ole varikkokäynnistä? Vaihdatteko paikkoja? Sekään ei ole reilua, että eroa kiinni kurovaa kuskia käsketään luovuttamaan pisteitä.
– Uskon, että saamme kauden loppuun mennessä vastauksen siitä, oliko tämä oikein, kun taistelu käy kuumemmaksi, Wolff vihjaa.