McLaren avasi matopurkin – Toto Wolff vihjaa peruuttamattomilla seurauksilla

Oscar Piastri (vas.) joutui luovuttamaan Italian F1-kisan kakkospaikkansa takaisin tallikaverilleen Lando Norrisille.
Julkaistu 43 minuuttia sitten
Toimittajan kuva
Antti Rämänen

antti.ramanen@mtv.fi

Kipeitä tallipäätöksiä urallaan tehnyt Mercedes-pomo Toto Wolff näkee McLarenin ajaneen itseään nurkkaan Italian GP:n tallimääräyksellä.

McLaren määräsi sunnuntain Monzan kisassa MM-sarjaa johtavan Oscar Piastrin antamaan saamansa kakkospaikan takaisin hitaasta varikkopysähdyksestä kärsineelle tallikaverilleen Lando Norrisille.

Norris onnistui kaventamaan Piastrin MM-johtoa 30 pisteeseen. McLarenilla tallin virheen paikkaaminen nähtiin oikeudenmukaiseksi ratkaisuksi.

– Minusta varikkotilanteessa ei ollut kyse vain reilusta pelistä, vaan myös periaatteidemme johdonmukaisuudesta, tallipäällikkö Andrea Stella kommentoi.

Lue myös: F1-kuski: Kilpailukielto uhkaa

Omalla urallaan monia kertoja kuljettajiensa välillä tasapainoillut Mercedeksen pomo Toto Wolff näkee asiassa suuremman ongelman.

– Oikeaa tai väärää tapaa ei ole. Odotan mielenkiinnolla sitä, mitä tästä seuraa. Asetat tällä ennakkopäätöksen, jota on vaikea perua, Wolff vihjailee Motorsport.comin mukaan.

– Mitä jos talli tekee toisen virheen eikä kyse ole varikkokäynnistä? Vaihdatteko paikkoja? Sekään ei ole reilua, että eroa kiinni kurovaa kuskia käsketään luovuttamaan pisteitä.

– Uskon, että saamme kauden loppuun mennessä vastauksen siitä, oliko tämä oikein, kun taistelu käy kuumemmaksi, Wolff vihjaa.

