McLaren-pomo teki jykevän linjauksen tallihierarkiasta – "Ei ole terveellinen tapa johtaa"

Uransa parasta F1-kautta ajava Norris ajoi viime sunnuntaina uransa toiseen osakilpailuvoittoon, kun hän ajoi Hollannin GP:ssä ruutulipulle ylivoimaisena ykkösenä. McLarenin vahvat otteet ovat herättäneet keskusteluita jopa kuljettajien maailmanmestaruudesta, vaikka Norris on vielä 70 pistettä sarjaa johtavaa Verstappenia perässä.

Häkellyttävä käänne mestaruustaistossa – Red Bull huolestui "hälyttävästä" tuloksesta: "Jokin on mennyt vikaan"

– Meillä on yhdeksän kisaa jäljellä. Jos luomme ykköskuskin, niin mitä me teemme? Teemme kaiken vain yhden kuljettajan eteen? Tämä ei ole terveellinen tapa johtaa tallia, Stella sanoo The Guardianin mukaan.