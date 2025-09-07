MTV seuraa: Max Verstappen repii eroa McLareneihin – Hamilton tekee kovaa nousua

Italian Monzassa ajetaan F1-kauden 16:s kilpailu, ja tässä artikkelissa seurataan kisan tapahtumia hetki hetkeltä.

Paalupaikalta lähtee Red Bullin Max Verstappen, joka saa peräänsä MM-sarjaa tällä kaudella hallinneet McLaren-kuljettajat Lando Norrisin ja Oscar Piastrin. Sijalta neljä lähtevä Ferrari-kuljettaja Charles Leclerc piti harjoituksissa hyvää kyytiä ja voi haastaa McLarenit ja Verstappenin kisassa kärkipaikasta.

Seuranta

Kierros 12: Verstappen tykittää kierros toisensa jälkeen nopeampia lukuja. Ero taakse on jo yli kolme ja puoli sekuntia. Neljännestä sijasta käydään tiukkaa vääntöä Leclercin ja Russellin kesken. Hamiltonkin on kohta Mercedes-kuljettajan perässä kiinni.

Järjestys: 1) Verstappen 2) Norris 3) Piastri 4) Leclerc 5) Russell 6) Hamilton

Kierros 10: Esteban Oconille lätkäistään viiden sekunnin aikarangaistus. Haas-kuski on sijalla 14, ja varikkopysähdyksen yhteydessä ei ainakaan sijoitusparannuksia ole luvassa.

Kierros 8: Max Verstappen on repinyt kärjessä yli kahden sekunnin eron Lando Norrisiin. Piastri vajaat neljä sekuntia Norrisia perässä.

Kierros 7: Lewis Hamilton jatkaa nousuaan. Nyt jalkoihin jää Gabriel Bortoleto, ja Hamilton on jo sijalla kuusi.

Kierros 6: Oscar Piastri ohittaa Charles Leclercin ja nousee sijalle kolme. Eroa kedellä menevään tallikaveriin on kertynyt kuitenkin jo yli kolme sekuntia.

Kierros 5: Lewis Hamilton on nostanut Ferrarinsa jo sijalle seitsemän. Nyt hän ohittaa Fernando Alonson.

Kierros 4: Verstappen ohittaa Norrisin kärjessä! Hollantilainen pääsee pääsuoralla Norrisin perään kiinni ja onnistuu ohituksessa radan ensimmäisessä mutkassa.

Kierros 2: Verstappen päästää Norrisin ohitseen ensimmäisen kierroksen lopussa, koska oikaisi kisan ensimmäisessä mutkassa. Järjestys: 1) Norris 2) Verstappen 3) Leclerc 4) Piastri 5) Russell.

Kierros1; Verstappen kiilaa Lando Norrisin nurmikolle ensimmäiseen mutkaan tultaessa. Hollantilainen joutuu oikaisemaan ykköskurviin.

Klo 16.03 Valot sammuvat ja autot ampaisevat matkaan!

Klo 16.02 Autot ovat lämmittelykierroksella ja Hülkenbergille sanotaan radiossa, että hänen pitää ajaa varikolle ja kisa pitää jättää kesken.

Klo 15.55 Taktiikan osalta Monzan kisasta odotetaan, että kuljettajat pysähtyvät kisassa vain kertaalleen vaihtamaan renkaat. 13 ensimmäistä kuljettajaa lähtevät kisaan medium-renkailla. Albon, Ocon ja Stroll ovat valinneet kovat renkaat ja Lawson lähtee ainoana matkaan pehmeillä renkailla.



Hadjar ja Gasly ampaisevat kisaan varikolta.

Klo 15.47 Italian kansallislaulu kajahtaa komeasti samalla kun hävittäjät tekevät Monzan radan päältä ylilennon. Kisan alkuu enää reilu kymmenen minuuttia.

Klo 15.40 Monzan gp-kisa on ollut viime vuosina poikkeuksellinen, sillä kisaa ei ole voitettu viiteen vuoteen paalupaikalta.

Vuonna 2020 Pierre Gasly voitti kisan, vaikka lähti matkaan vasta sijalta 10.

Vuonna 2021 Daniel Ricciardo otti voiton 2021, mutta lähti kisaan toisesta ruudusta.

Vuosina 2022 ja 2023 Verstappen kaasutteli ensimmäisenä ruutulipulle lähtien ensin kisaan ruudusta seitsemän ja myöhempänä vuonna ruudusta kaksi.

Viime kaudella Charles Leclerc kurvaili voittoon lähtien matkaan neljännestä lähtöruudusta.

Klo 15.30 Tervetuloa seuraamaan Formula ykkösten Monzan osakilpailua. Sää on Italiassa aurinkoinen, joten sen puolesta ei ole yllätyksiä luvassa.

Alla kilpailun lähtöjärjestys.

Lewis Hamilton oli aika-ajoissa viidenneksi nopein, mutta hän sai edellisestä kilpailusta viiden lähtöruudun rangaistuksen ja lähtee Monzan kisaan ruudusta kymmenen.