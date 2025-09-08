F1-kuski: Kilpailukielto uhkaa

Haasin F1-kuljettaja Oliver Bearman on hyvin lähellä yhden osakilpailun mittaista pannaa törmättyään Carlos Sainzin Williams-autoon Italian GP:ssä sunnuntaina.

Bearman sai törttölystään kaksi virhepistettä, mikä nosti hänen saldonsa kymmeneen. Jos F1-kuskin virhepisteet nousevat 12:een vuoden mittaisessa ikkunassa, edessä on yhden GP:n mittainen kilpailukielto.

Bearman on nyt lähellä tätä kynnystä, ja hänen pitää pysyä kaidalla tiellä seuraavien neljän osakilpailun ajan. Hänen varhaisimmat rangaistuspisteensä vanhenevat Meksikon GP:n jälkeen marraskuussa.

Brittiläinen Bearman, 20, on haalinut tällä kaudella 16 MM-pistettä.