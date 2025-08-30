Urheilu
Max Verstappenista kohukuvia – paljastaa nyt totuuden: "Ei ole mikään salaisuus"

Max Verstappen myöntää olleensa kesälomalla huvijahdilla Mercedes-pomo Toto Wolffin kanssa.xpbimages.com
Julkaistu 30.08.2025 11:24
Antti Rämänen

F1-uraansa Red Bullilla jatkava Max Verstappen kertoo, mitä hänen ja Mercedes-pomo Toto Wolffin yllättävän tapaamisen taustalla oli.

Verstappen oli kesällä voimakkaiden siirtohuhujen kohteena, kun Sky Italia uutisoi hollantilaisen tehneen jo suullisen sopimuksen tallin vaihdosta Mercedekselle.

Asia ei kuitenkaan koskaan konkretisoitunut. Verstappen kertoi ennen kesätauon alkua jatkavansa tulevalla kaudella Red Bullilla.

Kohu kuitenkin alkoi uudelleen, kun kuvat Verstappenista lomailemassa yhdessä Mercedes-pomo Toto Wolffin kanssa Sardiniassa tulivat julki. Kuvia epäiltiin aluksi tekoälyllä luoduiksi, mutta Verstappen vahvisti nyt niiden aitouden.

– Ei se ole mikään salaisuus. Menin jopa lounaalle Toton ja hänen perheensä kanssa, ja minusta se on täysin sallittua, Verstappen kommentoi ESPN:lle.

– Kyse ei ole siitä, että puhuttaisiin vain F1-bisneksestä. Se on elämää. Ankkuroimme vierekkäin, koska olimme samalla lahdella yötä.

– Joskus tulee tällaisia kohtaamisia, ja sinulla on hyvät välit ihmisten kanssa. Minusta se on mukavaa, että kyse ei ole vain kilpailemisesta, Verstappen perusteli.

Neuvottelut kestivät vuosia

F1-tähden isä Jos Verstappen kertoi Viaplaylle yhteishaastattelussa poikansa kanssa, että neuvotteluita Mercedeksen kanssa käytiin pitkään.

– Emme puhuneet siitä paljon pelkästään tänä vuonna, Jos Verstappen sanoi.

– Tänä vuonna tosin vähän enemmän kuin aiempina vuosina. Siihen liittyy aina paljon myös hölynpölyä, mutta puhumme paljon Ferrarista, Mercedeksestä ja Red Bullista. Se on järkevää, isä jatkoi.

Kuskin taustalla häärii isänsä lisäksi manageri Raymond Vermeulen. Max Verstappen pitää silti langat omissa käsissään.

– Minun pitää päättää itse, mitä haluan. Meillä on aina tiivis ryhmä keskenämme. Puhumme paljon myös formula ykkösten ulkopuolisista asioista, mutta tärkeät päätökset käydään tietysti aina tarkkaan läpi, Verstappen kommentoi.

