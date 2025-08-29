Sergio Pereziltä tylyä tekstiä Red Bullin ongelmista: "Nyt ymmärrätte"

Sergio Perez kertoi Red Bullin kakkoskuskin kohtaamista haasteista. Samalla hän antoi tunnustusta seuraajilleen Liam Lawsonille ja Yuki Tsunodalle.

Red Bullin kakkoskuskin paikka on viime vuosina ollut varsin tuulinen pesti.

Viime vuonna sen sai kokea Sergio Perez, joka sai kenkää kesken sopimuskautensa. Meksikolaisen tilalle nostettiin tälle kaudelle sisartalli Racing Bullsista Liam Lawson, joka sai kahden kisan jälkeen tehdä tilaa Yuki Tsunodalle.

– Kyse on koko tiimin dynamiikasta, meksikolainen kertoi Sky Sportsille.

– Maxista puhuttaessa heillä on tiimissään ainutlaatuinen lahjakkuus. Toisen kuljettajan on erittäin vaikea sopeutua autoon.

Perez korostaa, että Red Bull on hyvin ainutlaatuinen auto, joka vaatii erityisen ajotyylin.

– Hallitsin sen tyylin ja selvisin sillä tavalla useamman vuoden.

– Mutta se on vaikeaa, ja se on tapa, jolla se toimii. Olette nähneet Red Bullilla upeita kuljettajia ennen minua ja minun jälkeenikin.

Ottaen huomioon Pierre Gaslyn ja Alexander Albonin vaikeudet Red Bullin ratissa ennen Pereziä, meksikolainen uskoo, että Lawsonin ja Tsunodan vaikeudet tällä kaudella palauttavat hänen maineensa ja vakiinnuttavat aseman Verstappenin kilpailukykyisimpänä tallikaverina sitten Daniel Ricciardon 2010-luvulla.

– Yuki ja Liam ovat saaneet seitsemän pistettä. Se kertoo siitä, kuinka vaikea tilanne on. Ja he ovat fantastisia kuljettajia, mutta se on vain hyvin ainutlaatuinen ajotyyli, jonka auto vaatii.

Perez sanoo, että optimaalisissa olosuhteissa hän pystyi sopeutumaan tilanteeseen, mutta kun tilanne muuttui, vaikeudet alkoivat.

– Heti kun tuli sadetta, tuulta tai jotain muuta, siitä tuli vain ajamaton. Ja sitten alat tehdä virheitä yksi toisensa jälkeen, ja menetät itseluottamusta.

– Mutta henkisesti olin supervahva ja siksi selvisin siellä niin kauan, koska minulla oli paljon paineita ja monet teistä [toimittajista] olivat kintereilläni. Ja nyt ymmärrätte, mitä työtä olen tehnyt siinä autossa ja siinä tiimissä, Perez muistuttaa.