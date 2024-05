Max Verstappen avasi suunsa Red Bull -gurun lähdöstä – "Näyttää todella dramaattiselta"

Red Bull ilmoitti keskiviikkona, että tallin pitkäaikainen menestyssuunnittelija Adrian Newey ei jatka tallin peräsimessä ja jättää Red Bullin alkuvuodesta 2025.

Neweyn lähtö nousi nopeasti F1-kansan ykkösuutiseksi ja spekulaatiot Neweyn seuraavasta työnantajasta yltyivät.

Miamissa järjestettiin torstaina kuljettajien lehdistötilaisuudet, joiden yhtenä pääaiheena oli juuri Neweyn tilanne. Myös Max Verstappen joutui kommentoimaan pitkäaikaisen Red Bull -velhon lähtöä.

– Tietysti olisin halunnut, että Adrian olisi jäänyt. Mutta loppujen lopuksi sinun on ajateltava, mikä on parasta sinulle. Olen sanonut sen myös hänelle. En syytä häntä. Jos joku haluaa lähteä tavoittelemaan muita tavoitteita ja asioita elämässä, se on täysin ok, Verstappen toteaa Sky Sportsin mukaan.

– Ulkopuolelta se näyttää todella dramaattiselta, mutta jos tietää, mitä tallin sisällä tapahtuu, se ei ole niin dramaattista, miltä se näyttää.

Verstappenin mukaan Newey ei ole enää yhtä korvaamaton kuin hän saattoi aiemmin olla.

– Kun Adrian aloitti Red Bullilla, hän oli äärettömän tärkeä tekijä siinä menestyksessä. Ajan myötä hänen roolinsa on muuttunut hieman. Luulen, että iso osa ihmisistä ei edes ymmärrä, mitä hän oikeasti teki. En väitä, ettei hän tehnyt mitään, mutta hänen roolinsa on kehittynyt. Talliin on tullut paljon hyviä ihmisiä, jotka ovat vahvistaneet koko osastoa, Verstappen sanoo.

Verstappeninkin tulevaisuuden yllä on liikkunut alkukauden aikana paljon spekulaatioita, eikä tähtikuljettajan jatkoa tallissa pidetä enää niin itsestäänselvyytenä kuin viime vuosina. Verstappen vakuuttaa, ettei Neweyn lähteminen vaikuta hänen tulevaisuuteensa.

– Ei tämä vaikuta tällä hetkellä (tulevaisuuteeni). Kuten olen sanonut aikaisemmin, minusta tärkeintä on, että meillä on nopein auto, koska sitten on helpompaa ajatella, mikä on oikein. Loppujen lopuksi meillä on todella vahva ryhmä ihmisiä, joista ei yleisesti ottaenkaan puhuta tarpeeksi lehdistötilaisuuksissa, Verstappen kertoo F1:n sivuilla.

– Se on kuitenkin ok. He tietävät, mitä tekevät. He tietävät, kuinka tärkeitä he ovat tiimille ja kuinka tärkeitä he ovat nykyiselle menestyksellemme. Meidän on vain jatkettava hommia, Verstappen jatkaa.

Hiljattain OE24 ja F1 Insider uutisoivat Mercedeksen valmistelevan jättitarjousta Verstappenille. Onko hollantilaismestari valmis jättämään Red Bullin, jos tarpeeksi muhkea tarjous lyödään hänen eteensä?